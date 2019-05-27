Сбербанк запускает «Сбер Решения» — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга

Сбербанк запускает «Сбер Решения» — линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов. В нее входят решения для финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков.

Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы Группы Сбербанк. Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций. Сервисы созданы на базе компании «Интеркомп» — одного из российских лидеров в области аутсорсинга бизнес-процессов.

В компании принято решение о ребрендинге «Интеркомпа». Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд «Сбер Решения» был выбран для отражения комплексного подхода к решению задач клиента.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Новая линейка “Сбер Решения” — это продолжение нашей работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов. Мы экономим главный ресурс наших клиентов — их время, поэтому к нам обращаются как небольшие предприятия, так и крупнейшие корпорации».

Наталья Подвойская, СЕО «Интеркомп»:

«Экспертиза, накопленный опыт в области аутсорсинга бизнес-процессов и наша синергия с Группой Сбербанк помогут компании запустить новые технологические продукты, развивать новые сегменты и постоянно улучшать качество обслуживания».

В настоящее время услуги компании «Сбер Решения» можно купить на сайте Сбербанка: для малого и микробизнеса и других сегментов бизнеса. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».

ГК «Интеркомп» создана в 1994 году. Она стала первым российским предприятием, предложившим услуги финансового и кадрового аутсорсинга. В «Интеркомпе» обслуживается более 1000 компаний, включая крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах СНГ.