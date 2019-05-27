ФГ БКС и Московская биржа проведут в Иркутске конференцию по финансовой грамотности

В Иркутске в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center» 6 июня состоится конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» с участием профессиональных участников фондового рынка. Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Информация, которая прозвучит на конференции, будет интересна как профессиональным трейдерам, так и начинающим инвесторам, которые находятся в поиске новых направлений для инвестирования.

Заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» в г. Новосибирск Виктория Грудинина расскажет о том, как с максимальной эффективностью использовать налоговые льготы, доступные частным инвесторам. Управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал» в г. Москва, Франц Хеп в своем выступлении разъяснит, как работают современные инвестиционные продукты, пришедшие на смену вчерашним вкладам.

Модератором конференции выступит директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер» в г. Санкт-Петербург Вадим Исаков. Он будет принимать дополнительные вопросы к спикерам в зале мероприятия и от онлайн-зрителей. За самые интересные вопросы участники конференции, в том числе из интернета, получат призы от организаторов.

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.

Регистрация на мероприятие открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/

Программа

18:30 — 19:00 Регистрация участников. Кофе-брейк. 19:00 — 19:15 Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер», г. Иркутск. Вадим Исаков, директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер» в г. Санкт-Петербург: Приветственное слово от организаторов конференции. 19:15 — 19:50 Виктория Грудинина, заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» в г. Новосибирск: «Налоговые льготы для частных инвесторов». 19:50 — 20:50 Франц Хеп, управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал» в г. Москва: «Новая культура инвестирования — структурные продукты. Практика использования структурных продуктов с защитой капитала на разные сроки инвестирования». 20:50 — 21:30 Сессия вопросов и ответов. Общение со спикерами. Розыгрыш призов от партнёров.

Франц Хеп

Управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал»

Франц Хеп родился и работал в Австрии. Был руководителем направления частного банковского обслуживания Gazprombank (Switzerland) Ltd, а также руководителем направления структурных продуктов российского инвестиционного банка Sberbank CIB. В Группе БКС работает с 2017 года.

Окончил Венский экономический университет (Vienna University of Economics and Business). Имеет степень MBA (Wake Forest University, США).

Вадим Исаков

Директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер»

Исаков Вадим получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.Прошел обучение по программе Executive MBA в Высшей школе менеджмента СПбГУ. Более 12 лет работает в инвестбанковской отрасли и возглавляет клиентские подразделения крупнейших инвестиционных компаний и банков. До прихода в Финансовую группу БКС курировал направление регионального развития сети Private Banking в банке «Открытие». С сентября 2014 года является директором Северо-Западного филиала «БКС Премьер». Входит в тройку «Самых цитируемых экспертов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» согласно рейтингу, опубликованному газетой «Коммерсантъ»

Виктория Грудинина

Заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа». Проводит семинары для частных инвесторов в городах СФО.