Онлайн-витрина мобильного приложения Райффайзенбанка пополнилась кредитными картами

Онлайн-витрина мобильного приложения пополнилась кредитными картами. Клиенты могут также оформить кредит, заявку на рефинансирование кредитов других банков, открыть расчетный или накопительный счет, вклад, воспользоваться страховыми услугами — широкий спектр продуктов Райффайзенбанка теперь всегда под рукой, в смартфоне.

Процесс подачи заявки на кредитную карту, потребительский кредит или рефинансирование значительно ускоряется и упрощается, так как мобильное приложение — это авторизованная зона, и в заявку автоматически подтягиваются уже имеющиеся у банка данные.

«Мобильное приложение как канал взаимодействия с банком и инструмент управления личными финансами быстро набирает популярность. Мы постоянно совершенствуем интерфейс и расширяем возможности Райффайзен-Онлайн, чтобы наши продукты и сервисы были доступны клиентам в любых удобных для них каналах», — отметила Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Более 65% клиентов Райффайзенбанка активно пользуются мобильным банком, а каждый пятый клиент заходит туда ежедневно, чтобы перевести средства между своими счетами или близким в другие банки, оплатить услуги ЖКУ, мобильную связь, штрафы, оформить банковские продукты.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.