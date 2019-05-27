Новости

Онлайн-витрина мобильного приложения Райффайзенбанка пополнилась кредитными картами

27 мая 2019

Онлайн-витрина мобильного приложения пополнилась кредитными картами. Клиенты могут также оформить кредит, заявку на рефинансирование кредитов других банков, открыть расчетный или накопительный счет, вклад, воспользоваться страховыми услугами — широкий спектр продуктов Райффайзенбанка теперь всегда под рукой, в смартфоне.

Процесс подачи заявки на кредитную карту, потребительский кредит или рефинансирование значительно ускоряется и упрощается, так как мобильное приложение — это авторизованная зона, и в заявку автоматически подтягиваются уже имеющиеся у банка данные.

«Мобильное приложение как канал взаимодействия с банком и инструмент управления личными финансами быстро набирает популярность. Мы постоянно совершенствуем интерфейс и расширяем возможности Райффайзен-Онлайн, чтобы наши продукты и сервисы были доступны клиентам в любых удобных для них каналах», — отметила Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Более 65% клиентов Райффайзенбанка активно пользуются мобильным банком, а каждый пятый клиент заходит туда ежедневно, чтобы перевести средства между своими счетами или близким в другие банки, оплатить услуги ЖКУ, мобильную связь, штрафы, оформить банковские продукты.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. 

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
«Пока акулы заняты недрами». Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0
Около 900 участников собрал Sbertalks 4.0 в Иркутске
«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании