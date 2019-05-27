Инвестпроект по созданию дата-центров планируют реализовать в Братске

В рамках IV Братского экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между городской администрацией и компанией «Битривер РУС» при реализации инвестиционного проекта по созданию в городе сети дата-центров объемом 500 млн руб. Документ подписали мэр Братска Сергей Серебренников и генеральный директор ООО «Битривер РУС» Игорь Рунец.

Крупнейший дата-центр в 2018 году начал свою работу в одном из реконструированных производственных помещений промышленной площадки Падунского района Братска. Сегодня компания-инвестор наполняет объемы резидентами со всего мира (Центральная Европа, США, Австралия, Китай, Южная Америка).

Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, это абсолютно новая сфера деятельности для города. Проект реализуется в рамках сотрудничества с «Эн Плюс Групп» — крупнейшей в России частной энергокомпанией. Низкая среднегодовая температура в регионе значительно сокращает затраты на охлаждение и экономит электроэнергию.

Как рассказал Игорь Рунец, выбор Братска под реализацию инвестиционного проекта не случаен.

— Основной критерий — это уникальные позиции энергетики России и, в частности, энергетики Иркутской области на мировой арене, — отметил он. — Это огромные ресурсы гидроэнергетики, построенные еще несколько десятилетий назад. Они до сих пор еще не используются полностью. Наша стратегическая задача — повысить коэффициент использования столь ценных энергоресурсов. Это — «зеленая» экологически безопасная энергетика.

Игорь Рунец сообщил, что компания планирует расширять мощности дата-центра, занимая новые площадки для размещения вычислительных мощностей. Общий объем инвестиций по проекту — 500 млн руб. Полная проектная мощность предприятия составляет 100 МВт.