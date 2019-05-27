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Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в областной выставке «Байкальская строительная неделя»

27 мая 2019

Более 80 российских и зарубежных участников выставки «Байкальская строительная неделя» разместили свои экспозиции на площадке выставочного комплекса. «Байкальская строительная неделя» - одна из самых ожидаемых выставок, поэтому ей уделяется особое внимание среди застройщиков и гостей мероприятия.

АО «Россельхозбанк» стал единственной финансово-кредитной организацией, представившей свою линейку продукции на выставке.      

Представители банка презентовали гостям весь комплекс услуг для физических лиц и клиентов малого и среднего бизнеса.

«Выставку «Байкальская строительная неделя» можно назвать индикатором состояния отрасли. В современных экономических условиях  всем очень важно работать сообща. Посетители выставки получают информацию как о современных технологиях в области строительства, так и о новых банковских продуктах», - отметила директор филиала, Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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