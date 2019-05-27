Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в областной выставке «Байкальская строительная неделя»

Более 80 российских и зарубежных участников выставки «Байкальская строительная неделя» разместили свои экспозиции на площадке выставочного комплекса. «Байкальская строительная неделя» - одна из самых ожидаемых выставок, поэтому ей уделяется особое внимание среди застройщиков и гостей мероприятия.

АО «Россельхозбанк» стал единственной финансово-кредитной организацией, представившей свою линейку продукции на выставке.

Представители банка презентовали гостям весь комплекс услуг для физических лиц и клиентов малого и среднего бизнеса.

«Выставку «Байкальская строительная неделя» можно назвать индикатором состояния отрасли. В современных экономических условиях всем очень важно работать сообща. Посетители выставки получают информацию как о современных технологиях в области строительства, так и о новых банковских продуктах», - отметила директор филиала, Наталья Баркова.