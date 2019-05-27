БайкалИнвестБанк принял участие в форуме «День предпринимателя» в городе Смоленске

Операционный офис «Смоленск» АО «БайкалИнвестБанк» принял участие в форуме «День предпринимателя», который состоялся в Смоленске в КДЦ «Губернский» 23 мая 2019 г. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки предпринимательства Смоленской области.

В рамках форума действовало несколько рабочих площадок, на которых были проведены лекции и семинары по темам организации и увеличения продаж, государственной поддержки сельхозпроизводителей Смоленской области, развития туризма, участия в государственных закупках и др.

Сотрудники БайкалИнвестБанка презентовали предпринимателям-участникам форума услуги для бизнеса, консультировали по условиям кредитования, расчетно-кассового обслуживания, депозитов для юридических лиц.

«Участие в подобных мероприятиях – отличная возможность познакомиться с будущими партнерами, узнать их потребности, ответить на максимум вопросов, формат форума предполагает «живое» общение с потенциальным клиентом, которое нередко приводит к началу взаимовыгодного сотрудничества», - прокомментировала Управляющий Операционным офисом «Смоленск» АО «БайкалИнвестБанк» Надежда Хубулова.