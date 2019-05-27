Альфа-Банк занял 3 место по розничному кредитному портфелю

Альфа-Банк продолжает активно наращивать розничный кредитный портфель. По данным РСБУ за год банк увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70%, заняв по итогам марта 3 место в общем списке кредитных организаций по данному показателю. Кредитный портфель Альфа-Банка на 1 апреля этого года составил 441 миллиард рублей. Более 40% клиентов банка имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит в банке.

Совокупный объём выданных банком потребительских кредитов достиг почти 270 млрд рублей, увеличившись за первый квартал на 68%. Ипотечный кредитный портфель достиг отметки 45 млрд рублей. Количество кредитных карт, находящихся в обращении, на 1 апреля 2019 года превысило 5 млн штук, среди которых наибольшей популярностью пользуется карта «100 дней без %».

«Объем кредитов физическим лицам растет высокими темпами. Мы из месяца в месяц демонстрируем превосходные результаты и дальше планируем наращивать объемы кредитных продаж. В 2019 году банк планирует значительно увеличить кредитный портфель и занять около 4% доли рынка», — прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.