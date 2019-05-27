Агентство «АКРА» присвоило банку «Солидарность» кредитный рейтинг B(RU), прогноз «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» присвоило АО КБ «Солидарность» кредитный рейтинг B(RU), прогноз «Стабильный».

По состоянию на 01.01.2019 АО КБ «Солидарность» занимал 71-е место по величине собственного капитала среди российских банков. Несмотря на относительно невысокую долю банка на российском рынке финансовых услуг, на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями.

Диверсификация бизнеса оценивается как относительно высокая. Организационная структура банка соответствует масштабам и особенностям его бизнеса.

Деятельность банка «Солидарность» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления (ПФО), который предполагает развитие банка как кредитной организации, обслуживающей денежные потоки и товарооборот между Россией, Китаем и Вьетнамом.