БКС Банк вводит бонусную программу для владельцев пакета «Директ» и расширяет возможности банковской карты

27 мая БКС Банк запускает бонусную программу для владельцев пакета услуг «Директ». Клиенты смогут получать 3% за покупки в одной из трех категорий на выбор: «Авто», «Развлечения», «Спорт и Красота».

Полученными бонусами можно компенсировать стоимость ранее совершенных покупок. Один бонус равен одному рублю. Конвертировать бонусы в денежные средства можно в личном кабинете.

Помимо уже существующих преимуществ пакета «Директ» (бесплатного обслуживания и выпуска мультивалютной карты Visa Classic со счетами в рублях, долларах и евро) у клиентов БКС Банка появляется дополнительная возможность — снимать с банковской карты до 50 тыс. рублей в месяц (или эквивалент в иностранной валюте) без комиссии в любых банкоматах мира.