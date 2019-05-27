Связь-Банк возглавил рейтинг лучших потребительских кредитов в мае

Связь-Банк занял первое место рейтинге потребительских кредитов от надежных банков России из ТОП-50 с «Кредитом наличными», по оценке портала «Выберу.ру».

Лидером майского рейтинга стало кредитное предложение от Связь-Банка. С помощью кредита наличными в Связь-Банке клиент может получить от 30 тыс. до 3 млн рублей по минимальной ставке 9,9% годовых в рублях. Сроки возврата кредита - от полугода до семи лет. Если привлекается второй заемщик, то сумма кредита увеличивается.

Размер процентной ставки определяется индивидуально для каждого клиента, в том числе, учитывается подтвержденный доход. Связь-Банк предлагает пониженную ставку по кредитам зарплатным клиентам, работникам бюджетной сферы, военнослужащим, а также специальные условия кредитования для неработающих пенсионеров.

Для экономии времени можно подать онлайн-заявку на сайте.