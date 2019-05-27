Состоялось годовое собрание акционеров Сбербанка

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка. Собрание открылось докладом Президента Сбербанка Германа Грефа, в котором он подвел итоги работы банка в 2018 году.

На Собрании были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

Собрание утвердило следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб.: на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

Принято решение выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 16,00 руб. на одну акцию. 13 июня 2019 года утверждено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

Собранием принято решение назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк с 29 ноября 2019 года на новый срок избран Герман Греф.

Утверждены Устав ПАО Сбербанк в новой редакции, Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции и Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

Избран Наблюдательный совет в следующем составе: Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Горегляд Валерий Павлович, Греф Герман Оскарович, Златкис Белла Ильинична, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Орешкин Максим Станиславович, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя Кристина, Швецов Сергей Анатольевич.

По причине принятия Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в банке Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии не подводились.