Сбербанк «оцифровал» Годовое общее собрание акционеров

К годовому Общему собранию акционеров (ГОСА), которое проходит 24 мая, Сбербанк разработал ряд цифровых продуктов. Они позволят акционерам участвовать в собрании дистанционно из любой точки мира, получать всю необходимую информацию о собрании на своих мобильных устройствах и в увлекательной форме освоить азы инвестиционной грамотности.

Электронное голосование акционеров по вопросам повестки собрания организовано Банком посредством двух сервисов — «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» или «E-voting». Зайти в них можно как через сайт Сбербанка, так и через мобильное приложение «Сбербанк Собрание Акционеров». Авторизация в обоих сервисах осуществляется через «Госуслуги» (при наличии подтвержденной учетной записи), а в «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» также с помощью идентификаторов Сбербанк Онлайн. Клиенты Депозитария Сбербанка имеют дополнительную возможность получить материалы к собранию по электронной почте и также бесплатно проголосовать в веб-версии Сбербанк Онлайн.

Материалы к ГОСА размещены в специально разработанном мобильном приложении «Сбербанк Собрание акционеров» (доступно для IOS и Android). В приложении реализованы доступ к онлайн трансляции собрания, возможность задать вопрос Банку и получить на него оперативный ответ, а также ознакомиться с итогами голосования по окончании собрания. В качестве приятного дополнения мобильное приложение содержит ссылки на востребованные сервисы Банка.

Для повышения уровня финансовой грамотности и вовлеченности в жизнь Банка Сбербанк подготовил викторину «Что вы знаете о годовом собрании акционеров?». Всем желающим предлагается ответить на 10 вопросов по тематике ГОСА, включая вопросы об итогах деятельности Банка за 2018 год. А для понимания акционерами основ и правил биржевой торговли ценными бумагами, Банк разработал онлайн-игру EasyStocks. Торгуя акциями вымышленных компаний, пользователь получает начальные знания о работе с ценными бумагами. Успешным игрокам EasyStocks предлагает попробовать свои силы в реальной торговле акциями, перейдя в мобильное приложение «Сбербанк Инвестор».

Белла Златкис, Заместитель Председателя Правления:

«Годовое Общее собрание акционеров — ключевое событие в жизни Банка, и Сбербанк стремится сделать его максимально информативным и доступным для своих акционеров, уделяя особое внимание внедрению электронных сервисов. В частности, в Банке никогда ранее было невозможно так легко и удобно участвовать в собрании дистанционно из любой точки мира».

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии»:

«Сбербанк продолжает развивать свою бизнес-модель, чтобы удовлетворять максимально широкие потребности наших клиентов и партнеров. Данные изменения касаются многих сфер деятельности Сбербанка, в том числе и взаимодействия с акционерами. Мы активно внедряем в наши практики технологии геймификации, потому что в этом случае информация запоминается лучше, а эмоциональная вовлеченность в процессы корпоративного управления – растет».