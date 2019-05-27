94% обращений в Центр корпоративных решений Сбербанка исполняются сразу же

Удовлетворенность качеством обслуживания клиентов Центра корпоративных решений (ЦКР) Сбербанка за год выросла на 4 п. п. и достигла 74,4%.

ЦКР осуществляет круглосуточную поддержку почти 2,3 млн корпоративных клиентов Сбербанка по сервисным и техническим вопросам. В 2018 году сотрудники ЦКР приняли от клиентов более 12 млн обращений, при этом 94% из них были решены сразу же.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сотрудники Центра корпоративных решений всегда на связи с нашими клиентами, они работают в режиме 24/7 без выходных и праздников. Нам удалось довести долю обращений, которые успешно решаются в процессе первого же звонка или чат-переписки, до 94%. Тем самым мы экономим время предпринимателей — самый ценный ресурс наших клиентов».