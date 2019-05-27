«Бизнес класс»: полмиллиона участников зарегистрировались в обучающей программе от Сбербанка и Google

Сегодня в обучающей программе «Бизнес класс» для начинающих и действующих предпринимателей зарегистрировано 500 000 участников. Благодаря обучению участники программы создали более 7000 новых малых и средних предприятий и более 42 000 дополнительных рабочих мест. К концу 2019 года выпускники программы получат 156 млрд. рублей дополнительного оборота. 120 млрд. рублей из этой суммы будет обеспечено выручкой от новых предприятий, а остальная часть — от существующих компаний. Обученные по программе «Бизнес класс» перечислят 22 млрд. рублей налоговых отчислений к концу этого года. Такие данные представила аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC в России в рамках анализа эффекта программы «Бизнес класс».

«Такой заметный вклад в экономику России делают обычные люди. Они сумели создать эффективный бизнес, будь то пекарня, ателье, интернет-магазин или высокотехнологичное производство, — говорит Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка. — Предпринимателям нравится наша программа, потому что она практико-ориентированная и дает полный комплекс необходимых бизнес-знаний для успешного старта или развития собственного дела — от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели и формирования высококонкурентной стратегии».

Программа была запущена в апреле 2016 года. Сегодня в ней обучается 500 000 участников, из которых 80% — это те, кто только хочет открыть собственное дело, а 20% — опытные владельцы бизнеса. Средний возраст участников программы — 33 года. Женщин чуть больше, чем мужчин, — 52% и 48% соответственно. Больше всего участников зарегистрировано из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов с самыми активными студентами также вошел Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

«Вклад малых и средних предпринимателей в экономику нашей страны уже превысил 20%, но потенциал все еще остается огромным. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в предпринимательские и цифровые навыки россиян. Первого июня мы запускаем на платформе “Бизнес класс” два новых обучающих блока: курс “Экспорт” для предпринимателей, которые готовы мыслить глобально, и направление для самозанятых. Оно будет полезно фрилансерам и микро-предпринимателям, которые хотят превратить любимое хобби в источник заработка», — отметила Юлия Соловьева, Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия.

Больше половины обученных предпринимателей «Бизнес класса» (59%) улучшили бизнес-показатели, будь то рост выручки, увеличение прибыли или рост клиентской базы. 75% обученных стали чувствовать себя увереннее, а 64% программа помогла в профессиональной деятельности.

Краткая справка о программе

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России. 500 000 человек уже принимают в нем участие.

Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1-3 свободных часа в неделю. Сайт программы — www.business-class.pro.

Проект «Бизнес класс» уникален высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта — www.business-class.pro.