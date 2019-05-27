Губернатора Иркутской области госпитализировали

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины. Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, состояние здоровья губернатора опасений не вызывает.

Вместе с этим, ТАСС опубликовал опровержение этой информации:

«С ним [губернатором - прим. ТАСС] все в порядке, он в Москве в командировке сегодня», – рассказали в пресс-службе информационному агентству .