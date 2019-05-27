Новости

Губернатора Иркутской области госпитализировали

27 мая 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. 

Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины. Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, состояние здоровья губернатора опасений не вызывает. 

Вместе с этим, ТАСС опубликовал опровержение этой информации:

«С ним [губернатором - прим. ТАСС] все в порядке, он в Москве в командировке сегодня», – рассказали в пресс-службе информационному агентству .


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0
Около 900 участников собрал Sbertalks 4.0 в Иркутске
«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании