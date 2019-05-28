Страхи по поводу работы испытывают 25% работающих россиян

Наиболее сильны страхи потери работы, невыплаты зарплаты и боязнь нестабильности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 2000 сотрудников из всех регионов страны. Фото: fishki.net

Джоб-фобии

Самая распространенная фобия россиян, имеющих работу, – боязнь увольнения. Ей подвержены 7% опрошенных. Страхи, связанные с лишением и задержкой зарплаты, отмечают у себя 3%. Столько же респондентов боятся нестабильности (3%).

По 2% сотрудников боятся руководства и коллег. Еще 2% испытывают страх остаться без карьерных и финансовых перспектив. Также 2% опрошенных боятся не справиться с работой, не оправдать ожидания нанимателей.

Следующие страхи волнуют по 1% опрошенных: респонденты боятся банкротства компании, быть обманутыми работодателем, опасаются подорвать здоровье на работе, не выполнить задание в срок или допустить ошибку. Еще 1% волнуется по поводу возрастной дискриминации. Столько же опрошенных боятся, что останутся на нынешней нелюбимой работе надолго (1%).

Среди прочих, не столь популярных фобий россиян, – страх оказаться непунктуальным, опасения остаться без отпуска, боязнь сверхурочной работы (6%).

Большинство же сотрудников, по их словам, лишены каких-либо джоб-фобий (68%). «Я уверен в себе»; «Нет страхов, я знаю свою работу», – комментируют респонденты.

Кому страшнее

Мужчины несколько чаще женщин говорили об отсутствии страхов, связанных с работой: 70 и 66% соответственно. Женщины чуть чаще признавались, что боятся потери работы (8% против 6% среди мужчин), нестабильности (4 и 1% соответственно) и трудового коллектива (3 и 1%).За 5 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, россиян, признающих подверженность джоб-фобиям, стало меньше: 34% в 2014 году и 25% сегодня.