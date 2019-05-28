Аналитики Альфа-Банка: Слабый рост ВВП говорит в пользу снижения ставки

Аналитики Альфа-Банка обращают внимание на два аспекта опубликованной макростатистики. Во-первых, рост реальных зарплат превзошел прогноз и обосновывает сильную динамику розничных депозитов в апреле, тогда как рост оборота розничной торговли оказался весьма слабым. Во-вторых, слабый рост ВВП за 1 квартал 2019 года. Эксперты Альфы уверены, что сочетание этих двух факторов дает основания ЦБ понизить ставку на заседании 14 июня.

Оборот розничной торговли вырос в апреле всего на 1,2% г/г

Оборот розничной торговли вырос на 1,2% г/г в апреле, что ниже консенсус-прогноза (1,4% г/г) и ожиданий аналитиков Альфа-Банка (1,3% г/г). Это подтверждает мнение о том, что потребительский тренд, вероятно, будет слабым в ближайшие месяцы.

Быстрый рост номинальных и, следовательно, реальных зарплат в апреле привел к улучшению динамики на рынке

депозитов физлиц – в апреле рост рублевых розничных депозитов подскочил до 2,6% м/м после роста на 0,3% м/м в

марте.

Рост розничных кредитов ускорился до 23,8% г/г

Интересный момент заключается в том, что относительно слабый рост потребления совпал с ускоренным ростом розничного кредитования. После роста розничного кредитного портфеля на 1,7% м/м в марте, рост этого рынка ускорился до 2,0% м/м в прошлом месяце; по состоянию на апрель рост розничного кредитования составил 23,8% г/г против 22,4% г/г на конец 2018 года. Аналитики Альфа-Банка считают, что подобная динамика является препятствием для понижения ставки ЦБ, и удивлены, что регулятор прилагает очень сдержанные усилия для охлаждение этого рынка.

Инфляция замедлится, но цены на бензин выглядят фактором риска

Постепенная нормализация роста цен предоставляет некоторую поддержку потреблению: темп инфляции как ожидается составит 5,1% г/г в конце мая, что немного ниже, чем ожидалось первоначально. Тем не менее, угрозой для этого прогноза являются опасения по поводу роста цен на бензин, так как с 15 апреля по 15 мая биржевые цены выросли на 20% г/г – если этот скачок в росте будет полностью переложен на розничных клиентов, это приведет к ускорению инфляции на 0,4 п.п.

Рост промпроизводства не гарантирует рост ВВП

После сообщения о неожиданно сильном росте промпроизводства на 4,9% г/г за апрель, Росстат понизил эту

цифру до 4,6%. С одной стороны, структура роста даже выиграла от этого пересмотра: главным изменением стало то,

что ведомство понизило оценку роста в секторе добычи полезных ископаемых с 6% г/г до 4,2% г/г., тогда как рост в

обрабатывающем сегменте не изменился и составил 4,7% г/г. Тем не менее, изменение в оценке, сделанное ведомством на следующий день после базовой публикации, поднимает вопрос о точности статистических данных. Эта проблема становится еще более острой, учитывая тот факт, что изменение статистики сделано из-за пересмотра результатов роста в секторе добычи полезных ископаемых, то есть в сегменте с высоким уровнем концентрации и, соответственно, высоким уровнем прозрачности (в его состав входит небольшое количество компаний). Если ошибки обнаруживаются в отчетности по такому сегменту, то возникает вопрос по поводу точности статистических данных по другим отраслям, в которых уровень консолидации гораздо ниже, и возможности обнаружения статистических ошибок крайне малы, отмечают аналитики.

Кроме того, сильный рост промпроизводства не гарантирует силы остальной части экономики; рост промпроизводства за 1К19 на 2,1% г/г совпал с очень слабым ростом ВВП на 0,5% г/г.

Слабый рост ВВП – главный фактор в пользу понижения ставки

Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза

ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по мнению экспертов является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть снижена (этого ожидают 40%

респондентов), представляет дополнительный аргумент в пользу этого шага ЦБ РФ. Тем не менее, учитывая риски роста цен на бензин и слишком быстрый рост розничного кредитования, аналитики Альфа-Банка считают, что ЦБ потом может взять паузу и повременить со понижением ставки.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка