«Собственный бизнес уже не дает стабильного дохода». Елена Синильникова о том, почему стоит пойти на конференцию БКС

Собственники бизнеса в последнее время все больше интересуются возможностью размещения личного капитала в альтернативные инструменты. Это тренд, говорит Елена Синильникова, финансовый советник, консультант по стратегическому финансовому планированию. Она объяснила SIA.RU, почему важно посещать конференции БКС тем, кто планирует отойти от дел, но при этом не хотел бы снижать уровень жизни.

– Я являюсь не только финансовым советником, но и консультантом по стратегическому финансовому планированию и управленческому учету. Работаю с собственниками бизнеса, помогаю им систематизировать бизнес и навести порядок в финансах. Управленческая отчетность большинства компаний показывает снижение доходности бизнеса из года в год.

Поэтому не удивительно, что владельцы компаний стали больше интересоваться личным финансовым планированием и возможностью размещения личного капитала в альтернативные инструменты. Собственный бизнес уже не дает стабильного дохода, появилась тенденция вывода средств в другие активы.

К тому же я и сама являюсь инвестором, наблюдаю за рынком и постоянно держу руку на пульсе. С удовольствием посещаю мероприятия, организованные БКС Премьер, спикеры которых отличаются высоким уровнем экспертности.

Мой принцип – предупрежден, значит вооружен. Чем больше ты разбираешься в какой-то области, тем больше вероятность, что ты в ней преуспеешь. Так же и с инвестированием.

Советую посетить мероприятие БКС Премьер тем, кого волнует собственное будущее, создание рентного капитала и поддержание достойного уровня жизни в тот период, когда придется отойти от дел. В общем всем тем, кто хочет создать устойчивую собственную инвестиционную стратегию и достичь всех своих финансовых целей.

Справка:

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.