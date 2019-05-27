ИАЦ «Альпари»: Рубли возвращаются в банки, «россиянин» спокоен

Объем банковских вкладов вернулся к росту. По итогам апреля текущего года показатель вырос на 2,6%, до уровня 22,7 трлн руб. для рублевых депозитов и на 0,4% для валютных. В целом, с начала года объём рублевых депозитов вырос на 1,7%, а валютных снизился на 0,4%. Те же исследования Центробанка показывают, что по итогам 2018 года объем рублевых депозитов прирос более чем на 7%. Откуда такие чудеса, если доходы населения не растут, а розничные цены продолжают идти вверх?

В этой истории чудес, на самом деле, совсем нет. К осени 2018 года россияне так и не дождались ужесточений антироссийских санкций, которыми их пугали весь год, и понесли финансы обратно в банк, потому что хранить их дома неудобно. Часть тех сбережений, что ранее были изъяты из банков, люди просто проели, то есть потратили на текущие нужды. Часть осталась, и она вернулась в рублевые депозиты.

Дополнительной опорой стал определенный рост процентных ставок к концу года обычное дело у крупных банков. То есть, фактически, мы видим просто кругооборот денег из-за пазухи на вклад, не более того. И пока доходы населения не вернутся к устойчивому повышению (в этом году оснований для этого мало), объём депозитов будет прирастать очень медленно.

Рубль сегодня торгуется спокойно на фоне штиля на мировых рынках капитала. Доллар США консолидируется около 64,45 руб. и почти не шевелится, среднесрочный коридор в пределах 64,00-66,00 пока остается в силе. Евро тоже стабилен и стоит около 72,14 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»