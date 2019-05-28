Почему о пятом месте России в рейтинге крупнейших экономик мира нужно забыть

Российские власти поставили очень громкую, но не очень амбициозную цель – стать пятой экономикой мира. В принципе, до санкций в 2013 году Россия уже была первой экономикой Европы и пятой в мире. Наверно, 2013 год – это вершина экономической модернизации страны в современной истории, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари».

– Напомню, что с 31 декабря 1999 года, когда Владимир Путин начал исполнять обязанности президента, ВВП в реальном выражении вырос в два раза, в долларовом – в десять раз. Современная модель экономики России – это чиновничий капитализм. Доля государства по разным оценкам составляет от 50% до 70%, в 1999 году – 10%. Плюс политика ресурсного национализма, то есть через налоги и доли в капитале основные доходы от экспорта сырья идут в бюджет.

В прошлом году Forbes Russia опубликовал список ста наиболее влиятельных россиян. С нашей точки зрения, он очень четко отражает экономическую модель современной России. Достаточно посмотреть первую десятку, чтобы сделать интересные выводы. Хозяевами России являются корпорации или крупный капитал прежде всего нефтяной и газовой отрасли. Как следствие – политика слабого рубля, который очень выгоден экспортерам. Как мы хорошо помним, четыре года назад Россия ответила на санкции двукратной девальвацией рубля, то есть обесценила издержки корпораций, в том числе труд рядовых россиян, сохранив маржу в виде налогов и дивидендов собственников. Об этом не говорилось вслух, но это было очень горькое лекарство, намного более горькое, чем нынешняя пенсионная реформа. Только по официальным данным реальные частные доходы в России упали на 11%. Фактически бизнес и чиновники заставили заплатить за конфликт с Западом рядовых россиян, а сами остались при своих.

В списке Forbes Russia официально второй человек в стране — премьер-министр России Дмитрий Медведев — занял лишь пятую строчку, уступив руководителям таких государственных гигантов как «Сбербанк», «Роснефть» и «Газпром», и оказавшись лишь на одну строчку выше главы частного «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Про многомиллиардную долларовую позицию «Сургутнефтегаза» не знает только ленивый. В десятку наиболее влиятельных людей также вошел еще один нефтяник – глава и основной акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Есть старая поговорка: «Что хорошо для «Форда», то хорошо для Америки». Однозначно можно сказать, что она применима и к нынешней буржуазной России. Что хорошо для «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «Газпрома» и т.д., то хорошо для России. Именно интересами данных корпораций, то есть крупного частного и государственного капитала, определяется экономическая, внутренняя и внешняя политика Российской Федерации.

Мы не думаем, что модель экономики России будет сильно меняться в ближайшее время. Рост экономики упирается в рост производительности труда, а он, соответственно, в инвестиции и проблему санкций. По итогам 2019 года рост экономики составит 1,3-1,5%, это уровень ниже среднемировых. Эту реальность, видимо, надо принять как данность, а о пятом месте в рейтинге крупнейших экономик мира просто забыть.