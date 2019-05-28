Впервые на «Зеленом марафоне» состоится инклюзивный забег

1 июня в «Зеленом марафоне» смогут принять участие все желающие, в том числе и люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Впервые в спортивном мероприятии состоятся инклюзивные забеги на инвалидных колясках.

Первым на территории Байкальского банка формат социального марафона протестировал в 2018 году город Якутск. Там идею равенства возможностей поддержали 64 спортсмена из Центра адаптивной физкультуры и спорта Якутии. В этом году традиция продолжится, специально для нее организаторы марафона разработали особый маршрут на стадионе «Юность.

Иркутск, Братск, Чита и Улан-Удэ трассу для инклюзивного забега готовят впервые. Ее маршрут будет намного короче стандартного, вместо 4,2 км - 60 м. Но для преодоления возможностей и эта дистанция значительна. Не в каждом городе сегодня практикуется такая вовлеченность людей с ограниченными возможностями здоровья в массовые мероприятия, не везде есть пока и необходимые условия для инклюзивных «колясочных» стартов.

В Чите заявки на участие в подобных соревнованиях поступили от 7 человек, членов Всероссийского Общества инвалидов. В иркутском инклюзивном забеге примут участие 12 человек, 6 женщин и 6 мужчин. В числе зарегистрировавшихся марафонцев— Алексей Дудков, мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России -2018 по адаптивному спорту (толкание ядра), Алексей Семенов —мастер спорта по дартсу, Раиса Кочнева—многократная участница Всероссийского спортивного фестиваля среди инвалидов «ПараСибириада» ( дартс и легкая атлетика). Возраст зарегистрированных участников иркутского инклюзивного забега 30-50 лет.

Константин Шумков, председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского Общества инвалидов: «Наши ребята универсальны, они сильны во многих видах спорта, имеют опыт участия в соревнованиях по адаптивному спорту различного уровня — и российского, и регионального. И мы настроены всерьез на участие в марафоне. Байкальскому банку хочется сказать огромное спасибо за идею снять барьеры, дать возможность людям с ограниченными возможностями почувствовать себя равными, активными, сильными. Я часто провожу соревнования среди разных групп спортсменов- пенсионеров, ветеранов, детей. Поверьте, азарт и сила есть у всех. «Зеленый марафон» убирает еще один барьер в нашем обществе. Он дает членам Общества инвалидов статус уверенности и активной вовлеченности в общественную жизнь. Мы вместе меняем общественные стереотипы и делаем мир лучше. Так что, это будет не просто забег. Это будет забег добра».

Галина Туракулова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Отдела платёжных сервисов Якутского отделения Сбербанка, участница инклюзивного забега (г. Улан-Удэ):

«Мне очень нравится атмосфера марафона, она заряжает энергией на целый год. Лично я принимаю участие в «Зелёном марафоне» в первую очередь затем, чтобы доказать себе - я могу бежать наравне со здоровыми участниками. В прошлом году у меня была цель- пробежать всюдистанцию марафона и я это сделала в рамках основного забега. Прибежала на финиш четвертой, хотя рассчитывала на 3 место, т.к. в 2013 году мне удалось завоевать бронзовую медаль в Чите.

В этом году я буду бежать в инклюзивном забеге в Москве! Это, конечно, было полной неожиданностью, мне выпал уникальный шанс проверить свои силы, ощутить снова эту бешеную энергетику, но уже в московском марафоне. Надеюсь достойно пробежать дистанцию и вернуться домой в Якутскс медалью!»

*Онлайн-регистрация участников «Зеленого марафона» завершается 27 мая в 23 час.59 мин. на сайте https://greenmarathon.ru. Получить допуск к забегу можно будет и в день соревнований ,1 июня (наличие медицинских справок для всех участников марафона обязательно). Все участники-победители дистанций «Зеленого марафона» будут награждены медалями, грамотами и памятными подарками.