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За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в Иркутской области выписано штрафов на 2,2 млн рублей

28 мая 2019

С начала пожароопасного периода инспекторы лесной охраны провели 1323 контрольно-проверочных мероприятия, в ходе которых выявлено 260 нарушений правил пожарной безопасности. Составлено 239 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ. По информации пресс-службы правительства Приангарья, с учетом протоколов других ведомств, всего наложено 163 административных штрафа на общую сумму 2 млн 225,5 тыс. рублей.

<p>Фото: ysia.ru</p>

Фото: ysia.ru

Сегодня, 28 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано два пожара. Их общая площадь составила 75 га, в том числе 64 га, покрытых лесом. По одному очагу потушено в Усольском и Усть-Илимском районах.

В локализованном состоянии оставалось два лесных пожара общей площадью восемь гектаров. По одному такому возгоранию находится в Иркутском и Бодайбинском районах. 

Действовало восемь природных пожаров на площади 1702,1 га, из которых 1031 га, покрытых лесом: два очага – в Нижнеилимском районе, по одному – в Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Боханском и Осинском районах.


/ СИА /
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