Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников

Многие абитуриенты и их родители считают, что выбор вуза оказывает непосредственное влияние на успешное построение карьеры в дальнейшем. Так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов Сибири, чтобы выяснить, какое учебное заведение выпускает больше всего топ-менеджеров.
Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров. В тройку лидеров вошли еще два вуза Новосибирска: СИУ РАНХиГС (5,7%) и НГТУ (5,3%). На четвертой строчке ОмГУ с 5,1%, а замыкает пятерку лидеров СибГИУ (4,9%). Кроме того, в топ-10 вошли: СибГИУ (4,9%), КемГУ (4,8%), КузГТУ (4,8%), НГУЭУ (4,5%), НИТГУ (4,5%), ИрГУПС (4,4%), БГУЭП (4,3%), СГУПС (4,1%), ИГУ (4,1%).
«Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы СФО. – Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи (НИТГУ – 51% живут в томской области, НИТПУ – 50%). Интересно, что самая большая доля тех, кто не стал переезжать, вреди выпускников НГСУ (Новосибирск), КГПУ (Красноярск) и СибГТУ (Красноярск)».Примерно каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди студентов НГУ (доля 27%), ОмГУ (25%) и КемГУ (17%)».
|
Город
|
Название вуза
|
% топ-менеджеров
|
Регион проживания
|
Новосибирск
|
НГУ
|
6,2%
|
Новосибирская 62%, Москва 27%, Спб 7%
|
Новосибирск
|
СИУ РАНХиГС (СибАГС)
|
5,7%
|
Новосибирская 65%, Москва 12%, Спб 5,6%
|
Новосибирск
|
НГТУ
|
5,3%
|
Новосибирская 74%, Москва 15%, Спб 8%
|
Омск
|
ОмГУ
|
5,1%
|
Омская 53%, Москва 25%, Спб 15%
|
Кузбасс
|
СибГИУ
|
4,9%
|
Кемеровская 61%, Москва 14%, Спб 11%
|
Кузбасс
|
КемГУ
|
4,8%
|
Кемеровская 59%, Москва 17%, Спб 10%
|
Кузбасс
|
|
4,8%
|
Кемеровская 67%, Москва 12%, Спб 8%
|
Новосибирск
|
НГУЭУ
|
4,5%
|
Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6%
|
Томск
|
НИТГУ
|
4,5%
|
Томская 51%, Москва 17%, Спб 12%
|
Иркутск
|
ИрГУПС
|
4,4%
|
Иркутская 59%, Москва 15%, Спб 8%
|
Иркутск
|
БГУЭП
|
4,3%
|
Иркутская 64%, Москва 16%, Спб 8,2%
|
Новосибирск
|
СГУПС
|
4,1%
|
Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6,3%
|
Иркутск
|
ИГУ
|
4,1%
|
Иркутская 65%, Москва 15%, Спб 9%
|
Кузбасс
|
КемТИПП
|
4,0%
|
Кемеровская 57%, Новосибирская 9,3%, Москва 9,2%
|
Томск
|
НИТПУ
|
4,0%
|
Томская 50%, Москва 15%, Спб 11%
|
Барнаул
|
АлтГУ
|
3,9%
|
Алтай 64%, Москва 14%, Спб 9%
|
Барнаул
|
АлтГТУ
|
3,9%
|
Алтай 64%, Москва 15%, Спб 9%
|
Новосибирск
|
СибУПК
|
3,9%
|
Новосибирская 58%, Москва 9%, Спб 5%
|
Красноярск
|
СФУ
|
3,9%
|
Красноярская 72%, Москва 13%, Спб 8%
|
Иркутск
|
НИ ИрГТУ
|
3,8%
|
Иркутская 70%, Москва 10%, Спб 6,8%
|
Омск
|
ОмГТУ
|
3,6%
|
Омская 59%, Москва 16%, Спб 11%
|
Новосибирск
|
СибСТРИН (НГАСУ)
|
3,6%
|
Новосибирская 77%, Москва 10%, Спб 6%
|
Красноярск
|
СибГТУ
|
3,4%
|
Красноярская 76%, Москва 8%, Спб 5%
|
Томск
|
ТГАСУ
|
3,4%
|
Томская 60%, Москва 10%, Спб 9%
|
Красноярск
|
КГПУ им. В.П. Астафьева
|
3,4%
|
Красноярская 77%, Москва 11%, Спб 6%
Исследование проводилось с 11 по 23 мая 2019г.
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