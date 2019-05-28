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Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников

28 мая 2019

Многие абитуриенты и их родители считают, что выбор вуза оказывает непосредственное влияние на успешное построение карьеры в дальнейшем. Так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов Сибири, чтобы выяснить, какое учебное заведение выпускает больше всего топ-менеджеров.

<p>Фото: businessvisit.com</p>

Фото: businessvisit.com

Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров. В тройку лидеров вошли еще два вуза Новосибирска: СИУ РАНХиГС (5,7%) и НГТУ (5,3%). На четвертой строчке ОмГУ с 5,1%, а замыкает пятерку лидеров СибГИУ (4,9%). Кроме того, в топ-10 вошли: СибГИУ (4,9%), КемГУ (4,8%), КузГТУ (4,8%), НГУЭУ (4,5%), НИТГУ (4,5%), ИрГУПС (4,4%), БГУЭП (4,3%), СГУПС (4,1%), ИГУ (4,1%).
«Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы СФО. – Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи (НИТГУ – 51% живут в томской области, НИТПУ – 50%). Интересно, что самая большая доля тех, кто не стал переезжать, вреди выпускников НГСУ (Новосибирск), КГПУ (Красноярск) и СибГТУ (Красноярск)».Примерно каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди студентов НГУ (доля 27%), ОмГУ (25%) и КемГУ (17%)».

 

Город

Название вуза

% топ-менеджеров

Регион проживания

Новосибирск

НГУ

6,2%

Новосибирская 62%, Москва 27%, Спб 7%

Новосибирск

СИУ РАНХиГС (СибАГС)

5,7%

Новосибирская 65%, Москва 12%, Спб 5,6%

Новосибирск

НГТУ

5,3%

Новосибирская 74%, Москва 15%, Спб 8%

Омск

ОмГУ

5,1%

Омская 53%, Москва 25%, Спб 15%

Кузбасс

СибГИУ

4,9%

Кемеровская 61%, Москва 14%, Спб 11%

Кузбасс

КемГУ

4,8%

Кемеровская 59%, Москва 17%, Спб 10%

Кузбасс

 
КузГТУ

4,8%

Кемеровская 67%, Москва 12%, Спб 8%

Новосибирск

НГУЭУ

4,5%

Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6%

Томск

НИТГУ

4,5%

Томская 51%, Москва 17%, Спб 12%

Иркутск

ИрГУПС

4,4%

Иркутская 59%, Москва 15%, Спб 8%

Иркутск

БГУЭП

4,3%

Иркутская 64%, Москва 16%, Спб 8,2%

Новосибирск

СГУПС

4,1%

Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6,3%

Иркутск

ИГУ

4,1%

Иркутская 65%, Москва 15%, Спб 9%

Кузбасс

КемТИПП

4,0%

Кемеровская 57%, Новосибирская 9,3%, Москва 9,2%

Томск

НИТПУ

4,0%

Томская 50%, Москва 15%, Спб 11%

Барнаул

АлтГУ

3,9%

Алтай 64%, Москва 14%, Спб 9%

Барнаул

 АлтГТУ

3,9%

Алтай 64%, Москва 15%, Спб 9%

Новосибирск

СибУПК

3,9%

Новосибирская 58%, Москва 9%, Спб 5%

Красноярск

СФУ

3,9%

Красноярская 72%, Москва 13%, Спб 8%

Иркутск

НИ ИрГТУ

3,8%

Иркутская 70%, Москва 10%, Спб 6,8%

Омск

ОмГТУ

3,6%

Омская 59%, Москва 16%, Спб 11%

Новосибирск

СибСТРИН (НГАСУ)

3,6%

Новосибирская 77%, Москва 10%, Спб 6%

Красноярск

СибГТУ

3,4%

Красноярская 76%, Москва 8%, Спб 5%

Томск

ТГАСУ

3,4%

Томская 60%, Москва 10%, Спб 9%

Красноярск

КГПУ им. В.П. Астафьева

3,4%

Красноярская 77%, Москва 11%, Спб 6%

Исследование проводилось с 11 по 23 мая 2019г.

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