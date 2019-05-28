Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников

Многие абитуриенты и их родители считают, что выбор вуза оказывает непосредственное влияние на успешное построение карьеры в дальнейшем. Так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов Сибири, чтобы выяснить, какое учебное заведение выпускает больше всего топ-менеджеров. Фото: businessvisit.com

Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров. В тройку лидеров вошли еще два вуза Новосибирска: СИУ РАНХиГС (5,7%) и НГТУ (5,3%). На четвертой строчке ОмГУ с 5,1%, а замыкает пятерку лидеров СибГИУ (4,9%). Кроме того, в топ-10 вошли: СибГИУ (4,9%), КемГУ (4,8%), КузГТУ (4,8%), НГУЭУ (4,5%), НИТГУ (4,5%), ИрГУПС (4,4%), БГУЭП (4,3%), СГУПС (4,1%), ИГУ (4,1%).

«Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы СФО. – Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи (НИТГУ – 51% живут в томской области, НИТПУ – 50%). Интересно, что самая большая доля тех, кто не стал переезжать, вреди выпускников НГСУ (Новосибирск), КГПУ (Красноярск) и СибГТУ (Красноярск)».Примерно каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди студентов НГУ (доля 27%), ОмГУ (25%) и КемГУ (17%)».

Город Название вуза % топ-менеджеров Регион проживания Новосибирск НГУ 6,2% Новосибирская 62%, Москва 27%, Спб 7% Новосибирск СИУ РАНХиГС (СибАГС) 5,7% Новосибирская 65%, Москва 12%, Спб 5,6% Новосибирск НГТУ 5,3% Новосибирская 74%, Москва 15%, Спб 8% Омск ОмГУ 5,1% Омская 53%, Москва 25%, Спб 15% Кузбасс СибГИУ 4,9% Кемеровская 61%, Москва 14%, Спб 11% Кузбасс КемГУ 4,8% Кемеровская 59%, Москва 17%, Спб 10% Кузбасс

КузГТУ 4,8% Кемеровская 67%, Москва 12%, Спб 8% Новосибирск НГУЭУ 4,5% Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6% Томск НИТГУ 4,5% Томская 51%, Москва 17%, Спб 12% Иркутск ИрГУПС 4,4% Иркутская 59%, Москва 15%, Спб 8% Иркутск БГУЭП 4,3% Иркутская 64%, Москва 16%, Спб 8,2% Новосибирск СГУПС 4,1% Новосибирская 72%, Москва 12%, Спб 6,3% Иркутск ИГУ 4,1% Иркутская 65%, Москва 15%, Спб 9% Кузбасс КемТИПП 4,0% Кемеровская 57%, Новосибирская 9,3%, Москва 9,2% Томск НИТПУ 4,0% Томская 50%, Москва 15%, Спб 11% Барнаул АлтГУ 3,9% Алтай 64%, Москва 14%, Спб 9% Барнаул АлтГТУ 3,9% Алтай 64%, Москва 15%, Спб 9% Новосибирск СибУПК 3,9% Новосибирская 58%, Москва 9%, Спб 5% Красноярск СФУ 3,9% Красноярская 72%, Москва 13%, Спб 8% Иркутск НИ ИрГТУ 3,8% Иркутская 70%, Москва 10%, Спб 6,8% Омск ОмГТУ 3,6% Омская 59%, Москва 16%, Спб 11% Новосибирск СибСТРИН (НГАСУ) 3,6% Новосибирская 77%, Москва 10%, Спб 6% Красноярск СибГТУ 3,4% Красноярская 76%, Москва 8%, Спб 5% Томск ТГАСУ 3,4% Томская 60%, Москва 10%, Спб 9% Красноярск КГПУ им. В.П. Астафьева 3,4% Красноярская 77%, Москва 11%, Спб 6%

Исследование проводилось с 11 по 23 мая 2019г.

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