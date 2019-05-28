Альфа-Банк предложил ИСЖ Forward Fort Knox «Больше, чем доход» в долларах США

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни Forward Fort Knox в USD «Больше, чем доход» в долларах США с гарантированным фиксированным доходом. Выплата производится в конце срока программы.
Программа идеально подходит для тех, кто хочет получить гарантированный доход с повышенной процентной ставкой, а также для начинающих инвесторов.
Основные преимущества:
- 100% защита капитала
- срок программы 5 лет
- гарантированная фиксированная доходность 2,8% годовых в рублях (14% за 5 лет)
- минимальный взнос — 1 000 USD
- доступна конвертация от 50 000 USD
- страховая защита и юридические привилегии
Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/