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Альфа-Банк предложил ИСЖ Forward Fort Knox «Больше, чем доход» в долларах США

28 мая 2019

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни Forward Fort Knox в USD «Больше, чем доход» в долларах США с гарантированным фиксированным доходом. Выплата производится в конце срока программы.

Программа идеально подходит для тех, кто хочет получить гарантированный доход с повышенной процентной ставкой, а также для начинающих инвесторов.

Основные преимущества:

  • 100% защита капитала
  • срок программы 5 лет
  • гарантированная фиксированная доходность 2,8% годовых в рублях (14% за 5 лет)
  • минимальный взнос — 1 000 USD
  • доступна конвертация от 50 000 USD
  • страховая защита и юридические привилегии

Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.


/ СИА /
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