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Андрей Чулак назначен заместителем Председателя Правления Альфа-Банка

28 мая 2019

Глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак назначен заместителем Председателя Правления банка. Кандидатура Чулака прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ РФ.

К команде Альфа-Банка Андрей Чулак присоединился в декабре 2018 года в должности руководителя Блока «Корпоративно-инвестиционный Банк». Г-н Чулак имеет богатый опыт работы на глобальных рынках капитала в крупнейших международных инвестиционных банках. До прихода в Альфа-Банк он руководил инвестиционно-банковским и корпоративным бизнесом Дойче Банка в России и СНГ. Ранее возглавлял группу M&A по развивающимся рынкам в команде Deutsche Bank AG в Лондоне, а также работал в должности управляющего директора в M&A группе Merrill Lynch.

Андрей Чулак окончил Московский физико-технический институт в 1993 году. Имеет степень MBA University of Southern California.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.


/ СИА /
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