Андрей Чулак назначен заместителем Председателя Правления Альфа-Банка

Глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак назначен заместителем Председателя Правления банка. Кандидатура Чулака прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ РФ.

К команде Альфа-Банка Андрей Чулак присоединился в декабре 2018 года в должности руководителя Блока «Корпоративно-инвестиционный Банк». Г-н Чулак имеет богатый опыт работы на глобальных рынках капитала в крупнейших международных инвестиционных банках. До прихода в Альфа-Банк он руководил инвестиционно-банковским и корпоративным бизнесом Дойче Банка в России и СНГ. Ранее возглавлял группу M&A по развивающимся рынкам в команде Deutsche Bank AG в Лондоне, а также работал в должности управляющего директора в M&A группе Merrill Lynch.

Андрей Чулак окончил Московский физико-технический институт в 1993 году. Имеет степень MBA University of Southern California.