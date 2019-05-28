Банк «Открытие»: рост кредитования на фоне падения доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков

Запущенный в марте 2019 года льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) позволил банку «Открытие» за два месяца резко нарастить выдачи в этом сегменте. С момента старта продаж объем заявок на льготный кредит вырос на 80%.

C марта по май в банке было выдано 36 844 кредитов наличными на сумму 21,3 млрд рублей, из них по льготной программе 30 875 – 80% всех выдач. Суммарный объем кредитов по программе «Кредит наличными под 9,9%» составил 17 млрд рублей, или 84%.

31% льготных кредитов выдан в Западной Сибири, еще 16% - в Москве. На третьем месте среди регионов- лидеров Северо-Западный федеральный округ (13%), далее с небольшим отрывом идет Поволжье (12%).

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», ставка 9,9% годовых интересна всем клиентам, поскольку позволяет сильно экономить на процентных платежах (ведь процентная нагрузка в первый год – наибольшая). Если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в «Открытии» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раза.

«На текущий момент мы видим относительно стабильную ситуацию со ставками потребительских кредитов в России (после повышения в 4-м квартале 2018 года последовала небольшая коррекция). В течение 2019 года мы не ожидаем сильных колебаний. Однако, как обычно, колебания на рынке могут возникнуть при запуске отдельными банками маркетинговых акций», говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

При этом в банке «Открытие» не считают продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далеко от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров.

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.



Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.