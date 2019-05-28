Надия Черкасова открыла форум деловых и самых успешных женщин Women’s Leadership Forum

23 мая в Доме Смирнова состоялся пятый юбилейный Women’s Leadership Forum, собравший вместе самых ярких и успешных женщин из разных профессиональных сфер деятельности. Открыла его заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Форум-уникальное событие, обьединяющее женщин-лидеров крупных корпораций и женщин-предпринимателей владельцев собственного бизнеса в единое сообщество. Я уверенна, что такое сообщество способно привнести позитивные перемены в наше общество и дать импульс развитию предпринимательства. Банк Открытие активно развивает финансовые программы для малого и среднего бизнеса, в том числе и для женщин-предпринимателей. Женщины быстро реагируют на новые тенденции и ориентированы на современные технологии, которые предлагает банк», — сказала Надия Черкасова, открывая форум.

Лидеры клуба WLForum объединяют компании, поддерживающие женское предпринимательство в России, среди которых банк «Открытие», Google, Ozon.ru, Северсталь, Сибур, Amway и другие. В формате мастер-классов, дискуссий и лекций женщины-спикеры делились своим опытом достижения успеха и реализации себя в карьере и личной жизни.