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Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров в «1C Direct Bank»

28 мая 2019

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новый сервис для предпринимателей и юридических лиц. Теперь клиенты могут отправлять зарплатные реестры в Банк УРАЛСИБ напрямую через систему «1C Direct Bank».

Система «1С Direct Bank» позволяет отправлять документы в банк и получать их непосредственно из программы «1С» при помощи одной кнопки и без установки дополнительных программ. Таким образом, клиентам больше не нужно предварительно загружать реестры в систему «Клиент-Банк», что помогает сократить время на обработку операций, а также повышает безопасность отправки документов в Банк.

В перечень документов, которые клиенты могут направлять в Банк УРАЛСИБ напрямую из системы «1C», входят:

  • реестр на открытие лицевых счетов;
  • реестр на зачисление заработной платы;
  • реестр уволенных сотрудников.

На сегодняшний день клиенты Банка УРАЛСИБ также могут отправлять в Банк через систему «1C Direct Bank» платежи в российских рублях, а также в онлайн-режиме получать выписки и статусы обработки отправленных документов. Платежи и зарплатные реестры отрабатываются Банком в автоматическом режиме.


/ СИА /
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