Банк УРАЛСИБ снижает минимальные ставки по ипотеке для участников программы ЖСС до 5,5%

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для участников программы Жилищных строительных сбережений (ЖСС) в Башкортостане. С 27 мая для клиентов, открывающих вклад на 6 лет, ставка ипотечного кредита снижена до 5,5%, для вкладов сроком на 5 лет – до 6% годовых.

По условиям программы жители Республики Башкортостан открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. Участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья по сниженной ставке. С его помощью можно приобрести жилье (квартира или доля в квартире, таунхаус, индивидуальный дом, участок под строительство дома) как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты.

Всего на сегодня в банке УРАЛСИБ открыто 1804 вклада. С момента снятия ограничений для участия в программе (с 1 марта 2019 года) Банк зарегистрировал более 1000 заявок от жителей республики. Около 40% заявок приходится на Уфу, 60% – на другие города и населенные пункты Башкортостана. За период с 1 марта 2019 года открыто более 600 новых вкладов. Всего по программе ЖСС в УРАЛСИБе выдано 146 ипотечных кредитов на сумму 90,8 млн рублей. Остатки на счетах участников программы составляют 403 млн рублей, из которых более 319 млн рублей – собственные накопления участников.

«Банк постоянно прорабатывает возможности улучшения условий для участников программы Жилищных строительных сбережений в Республике, – отметил управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – У Программы хорошие перспективы, это эффективный инструмент для повышения доступности жилья, а также хороший способ повышения финансовой грамотности населения. Программа стимулирует финансовую дисциплину, учит копить, помогает тем, у кого недостаточно собственных средств для первоначального взноса».

В Дирекции развития ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ отмечают, что спрос на программу постоянно растет. После введения нового тарифа и снижения ставок кредитования специалисты ожидают прироста потока обращений не менее чем в 2 раза.