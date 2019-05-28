«Солид Банк» запустил сезонный вклад «Кимоно» со ставкой до 8,2% годовых

С 27 мая в АО «Солид Банк» действует новый сезонный вклад «Кимоно» со ставкой до 8,2% годовых.

Максимальная доходность по данному вкладу – 8,2% годовых.

годовых. Минимальная сумма первоначального взноса для открытия вклада «Кимоно» – 100 000 руб. Срок вклада – 367 дней.

руб. Срок вклада – дней. Преимуществом данного предложения является возможность пополнения в течение всего срока действия вклада .

. Расходные операции не предусмотрены.

Российско-японский Солид банк предлагает к оформлению сезонный летний вклад «Кимоно».

Проценты по данному вкладу начисляются ежемесячно.



Для комфортного посещения офиса банка и оформления вклада без очереди, предоставляется возможности записаться на удобное время. Для этого необходимо заполнить простую форму на сайте банка



Оформить вклад можно в любом офисе АО «Солид Банк».



Полные условия вклада.