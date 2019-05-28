В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец»

В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец», организованный Центром социальных программ РУСАЛа. Собранные средства пойдут на закупку спортинвентаря для детей, которые живут и тренируются в Бикее. Фото: vk.com/energyofourhearts

Как сообщила БСТ, начальным этапом «Энергии» стал турнир по мини-футболу.

«Это благотворительное мероприятие. Здесь принимают, как вы видите, активное участие 4 команды, причём, сыгранных, профессиональных, – рассказал Евгений Скорняков, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа. – Самое главное, что люди пришли и участвуют в этом благотворительном мероприятии, которое поможет детям нашим».

«Когда мы узнали, что у нас впервые в городе проводится такое мероприятие благотворительное – спортивный турнир, конечно, не могли не принять участие, – поделился Константин Молодкин, директор Братской ГЭС. – Во-первых, это, конечно, возможность для нас помочь детям Бикея. Во-вторых, элемент пропаганды спорта, безусловно. Вот детишки бегают, кто-то семьями пришёл. Посмотрят на своих родителей и также, возможно, пойдут в какие-то спортивные школы. Такие мероприятия – это, безусловно, тот самый случай, когда главное – не победа, а главное – участие».Мини-формат позволил вести матчи одновременно на двух половинах футбольного поля. Игра шла по круговой системе. В перерывах – выступления чирлидеров. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры.

Ольга Шалимова, директор Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа, поблагодарила всех участников первого этапа и пригласила остальных братчан присоединиться к фестивалю: «Для тех же, кто еще не с нами, но хочет начать лето с добрых дел, мы приготовили второй этап. Это будет квиз. Он пройдёт 29 мая. Зарегистрироваться можно в нашей официальной группе «ВКонтакте». Регистрация будет закрыта утром 28 мая».

Безусловным лидером турнира на этот раз оказалась команда «Пит-стоп», серебро – у «Металлурга», бронза – у команды «Миротворец». Кубки и медали победителям вручат на финальном празднике фестиваля. Он пройдёт на базе отдыха «Простоквашино» 1 июня, в День защиты детей, начало в полдень. Принять участие смогут все желающие, подробная информация – в официальной группе фестиваля «Энергия наших сердец Братск».