В Иркутской области на треть выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость

В Иркутской области на 38% выросло количество зарегистрированных прав и ограничений прав на недвижимость. По данным Управления Росреестра по региону, в апреле 2019 года было зарегистрировано почти 55 тысяч прав, ограничений и обременений объектов недвижимости. За аналогичный период прошлого года ведомство зарегистрировало порядка 39,5 тысяч прав и ограничений прав.

Также в прошлом месяце более 3 тысяч прав было зарегистрировано по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав.Средний фактический срок регистрации прав в апреле составил два дня. Это в три раза меньше установленного законом срока.Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра или в электронном виде на сайте ведомства.