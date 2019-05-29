Кристина Яковенко, «Хрустальный»: Мы готовы к созданию курорта на Мамае

ООО «Хрустальный» – 10 лет. За эти годы компания прошла путь от небольшого коттеджного поселка до крупной федеральной франшизы. Освоив девелопмент в сегменте малоэтажной загородной недвижимости, сегодня команда «Хрустального» заходит в туристическую отрасль – с проектом круглогодичного курорта на Мамае. О секретах успеха компании на Sbertalks 4.0 рассказала коммерческий директор Кристина Яковенко.

Расти быстро – сложно

Десятый год мы занимаемся малоэтажным девелопментом – на рынке теперь уже не только Иркутской области, но и всей России. Сегодня более 2800 человек живут в поселках сети «Хрустальный». Для малоэтажной недвижимости это большие цифры. За 10 лет нами было построено 85 тысяч квадратных метров. В ближайшие пять лет – благодаря развитию франшизы – будет построено в два раза больше.

Мы растем и развиваемся стремительно. В штате компании сейчас – 112 специалистов. Мы перешагнули рубеж в 100 сотрудников, и это стало очень важным событием. Конечно, бурное развитие вызывает и большое количество трудностей, потому что расти быстро – сложно, важно не потерять контроль над компанией.

Хочешь сделать хорошо – сделай сам

А начиналось все с маленького семейного бизнеса. Идея заняться индивидуальным жилищным строительством появилась в 2009 году. Мы тогда жили в поселке Изумрудный. Никакого благоустройства там не было: ни дорог, ни воды, все «сидели» на стандартных скважинах, септиках – каждый сам по себе, за своим забором. Договориться о чем-либо с соседями было просто невозможно.

Мы понимали, что единственный способ что-то изменить – это построить поселок самим. Так родился первый «Хрустальный». Мы начинали «с нуля», без опыта, без денег – это был полноценный стартап. Но самое главное, что у нас было – это большой энтузиазм и интересные идеи.

Первые индивидуальные участки мы продавали от 150 тысяч рублей – без инфраструктуры, без благоустройства. А когда завершили проект – участки выросли в цене до 1,7 миллиона. Для того времени это была очень низкая стоимость, с учетом того, что был земельный участок 10 соток, с подведенными инженерными коммуникациями, городской водой, электричеством, асфальтированными дорогами, тротуарами, освещением.

«Зачем вы это делаете?!»

Многие наши идеи вызывали удивление, недоумение. Например, строительство поселка мы начали с инфраструктуры и благоустройства: сделали дороги, подъездные пути, красивые клумбы. Нам все говорили: «Вы что? Их же «убьют»! Зачем вы это делаете?» Теперь я считаю, что это стало одним из секретов успеха «Хрустального» и других наших поселков. Когда клиенты приезжают и видят хотя бы маленький кусочек, но завершенного, готового результата – их отношение меняется.

В 2009 году, когда мы начинали свой проект, никто не верил застройщикам. Очень много земельных участков продавалось в то время без документов. Все только обещали, показывали красивые картинки – и ничего не строили. Нам просто не хотели верить – поэтому мы начали делать.

Достаточно быстро мы поняли, что не можем строить одни коттеджи. На тех деньгах, которые мы зарабатывали на индивидуальном домостроении, невозможно было создать ту инфраструктуру, которую мы хотели: чтобы рядом был магазин, различные спортивные и детские площадки… Кроме того, индивидуальный дом не каждый мог себе позволить. Нужно было придумать более демократичный формат. Решением стали танхаусы. Этот формат смог конкурировать как с городскими квартирами, так и с индивидуальными домами, потому что объединил в себе полезность и того, и другого.

Не только строительство

Сегодня мы по-прежнему занимаемся малоэтажной недвижимостью, строим коттеджные поселки. Но это не единственное направление деятельности – мы организовали большое количество сопутствующих бизнесов. Это и телекоммуникации (у нас есть свой интернет-провайдер), и охранное агентство, и большое количество строительных подразделений, которые занимаются созданием инфраструктуры, дорожных сетей и т.д. Все это позволяет нам работать эффективнее.

Не все сопутствующие направления бизнеса прибыльны, но без них не обойтись. Например, управляющая компания – самый неприбыльный, самый тяжелый бизнес. Но его нужно делать, без управляющей компании все придет в запустение. Когда вы ведете бизнес, вы должны мыслить на длительную перспективу – и иногда проигрывать в каких-то мелких вещах.

Делиться опытом

В 2015 году мы решили: то, чего мы добились, необходимо масштабировать. Так пришла идея создать франшизу. В течение четырех лет мы работаем по этому направлению. Сегодня у нас шесть зарегистрированных торговых марок коттеджных поселков в различных сегментах – от комфорт-класса до премиум-сегмента. Наши бренды представлены в Иркутске, в Москве. В Челябинске сейчас строится поселок на территории 13 га под проведение саммита ШОС и БРИКС. К 2020 году проект будет завершен. В наших домах будут жить семь президентов и большое число сопровождающих лиц.

Могу сказать честно: не каждый из наших франшизных проектов будет реализован. Когда мы создали франшизу, был эффект эйфории. Мы получали очень большое количество заявок и не всегда объективно оценивали, способен ли каждый конкретный франчайзи дойти до конца. Таким образом, в нашем портфолио оказалась часть проектов, которые не могут быть реализованы по разным причинам: где-то земля слишком долго переводится в нужное назначение, где-то инвестор, владелец земли и строитель переругались и не смогли работать вместе.

Не клиенты, а соседи

Главное преимущество наших поселков – соседи. Люди, которые поверили в нас, построили вместе с нами. Мы очень их любим и постоянно с ними общаемся. Современные технологии позволяют это делать: у меня, например, 15 разных чатов в WhatsApp: «Мамочки Хрустального», «Шопинг Хрустального» и так далее. Очень важно объединять людей и помогать им, отвечать на их вопросы.

Могу сказать честно: за городом люди жить не умеют. Переезжая из квартир, многие совершают большое количество ошибок. Банально – не могут включить отопление и начинают паниковать. Загородной жизни нужно учиться – и мы помогаем нашим клиентам в этом.

Вторая важная задача, которую мы решаем с помощью чатов – чтобы наши клиенты стали настоящими соседями и друзьями. Это минимизирует проблемы. Чем больше люди знают – тем меньше трудностей у них возникает, соответственно, тем больше они довольны и тем чаще рекомендуют нас.

От команды зависит многое

Команда – моя самая любимая тема. От команды зависит очень многое. Мы сознательно отказались от иерархичного управления. У нас начальник – это лидер, за которым хочется следовать, а каждый сотрудник ценен и может раскрывать свой потенциал.

Часто при формировании команды мы отходили от стандартных принципов. Например, наняли человека на должность журналиста, а когда он начал раскрываться, поняли, что его место – в другом направлении. Наш журналист быстро переквалифицировался, мы ему помогли – чтобы и у него был рост, и мы получали большую отдачу.

То же самое касается и других сотрудников. Одна девушка была менеджером по рекламе, но не дотягивала до маркетолога, хотя и училась длительный период времени. Основная причина была не в отсутствии квалификации или знаний, а просто в невозможности быть пунктуальной, структурированной. Мы решили использовать квалификацию сотрудницы в другом направлении – так она стала руководителем проектов по ивенту и замечательно с этим справляется.

Современному бизнесу – современные методы

Я очень люблю учиться. Конечно, обучение не приносит готовых решений, которые тут же можно реализовать. Но оно меняет восприятие, дает основные точки, о которых стоит задуматься: делаю я это или нет?

Работая с франшизой, мы обращаем внимание, что многие компании закостенели – особенно это касается бизнесов, которыми руководят люди с очень большим опытом. Часто этот опыт мешает. Я считаю, что современный бизнес необходимо вести современными методами.

Не выдумывайте, спросите у клиентов

Когда вы чего-то не знаете или создаете новый продукт, не надо ничего выдумывать. Просто спросите у клиентов – и подстройтесь под тот ответ, который они вам дадут. Это правило помогало нам не раз.

Когда мы запускали новые проекты, мы всегда спрашивали у клиентов: вам нравится? Что бы вы хотели еще поменять? За счет определенной гибкости мы подстраивали свои продукты под потребности, тем самым выводя их на совершенно новый уровень.

Используйте потенциал региона

Самый распространенный вопрос, который задают – почему вы отсюда не уезжаете? У нас всегда была возможность уехать. У меня зарубежное образование, австралийский диплом – я могла бы найти себе применение за рубежом. Но мы всегда понимали, что Иркутск – это уникальное место, и мы должны его ценить.

В Иркутске очень низкая конкуренция на многие виды бизнеса. При этом есть большое количество бизнес-пространств, в которые можно заходить, где можно создавать и творить, делать то, что нравится. Так родился и «Хрустальный», и все наши новые проекты – мы просто видели свободные ниши, видели возможности.

От жилья к туризму

Весь путь, который мы прошли, подтолкнул нас к тому, что сейчас мы готовы создать совершенно новый проект – в сфере туризма. Мы всегда любили Байкал и Хамар-Дабан, ездим в горы каждые выходные. Увы, инфраструктуры для отдыха там нет.

Так родился наш проект «Мамай». Мы шли к нему четыре года, и сейчас, наконец, можем заявить о нем. Мы утвердили заявку на расширение ОЭЗ «Байкальская гавань» в Бурятии – она распространится на территорию Мамая, и уже с июля мы сможем работать с инвесторами и привлекать их к созданию круглогодичного курорта на берегу Байкала.

Я уверена: этот проект будет реализован успешно. Во-первых, мы прошли весь сложный путь по поводу выделения земельного участка и организации возможностей для строительства. Во-вторых, полностью проработали концепцию курорта: каким образом вывести его на мировой уровень, какие объекты инфраструктуры там должны быть, чтобы каждый инвестор, который зайдет в проект, имел возможность подключиться к водоснабжению, электричеству, канализации, чтобы была хорошая дорога, подъездные пути – все это мы продумали, просчитали.

Помимо этого, мы предусмотрели большое количество туристических активностей, определили основные «якоря» проекта, связанные с природными характеристиками и возможностями, чтобы заполняемость курорта была стопроцентной в течение года. Это будет не просто горнолыжный курорт. У нас в России катаются всего 7-8% людей, это очень маленькая доля. Невозможно, проектируя курорт, ориентироваться только на этих людей. Создавая туристический кластер, необходимо продумывать и реализовывать возможности и для всех остальных, чтобы они ехали туда просто отдохнуть, поесть, посмотреть на красивые места, узнать что-то новое, совместить это с бизнес-целями.

«Мамай» отличается от многих других курортов в первую очередь тем, что это коммерческий проект. Ничего не делается просто так, чтобы освоить какие-то федеральные бюджеты, получить много денег и в итоге ничего не построить, как это часто случается в различных ОЭЗ. «Мамай» – это полностью коммерческий проект, в котором мы четко высчитали, какое количество бизнесов там окупится, какие это виды бизнеса. Мы заходим в проект своими деньгами – строим инфраструктуру, привлекаем туда других инвесторов, чтобы они тоже зарабатывали.

По нашим планам, основной курорт на Мамае заработает уже через полтора, максимум два года.