200 деревьев высадили сотрудники РУСАЛа в центре Шелехова

25 мая в Шелехове в очередной раз состоялась экологическая акция компании РУСАЛ «Зеленая волна». Участники акции – сотрудники Иркутского алюминиевого завода – высадили на Центральном проспекте у бассейна «Лазурный» 150 дубов и 50 многолетних кустарников.

Впервые акция прошла так масштабно: и по количеству высаженных деревьев, и по числу участников. В общей сложности над озеленением родного города трудились более 300 человек. Привлечь людей удалось благодаря активному участию Рабочего совета ИркАЗа.

– Такие встречи всегда помогают объединить коллектив, сплотить, дают возможность пообщаться в неформальной обстановке. Сотрудники охотно откликнулись на предложение сделать хорошее дело для родного города. Многие пришли с семьями, с детьми, все в отличном настроении, – рассказал председатель Рабочего совета Алексей Загерсон.

Акции «Зеленая волна» проходят в городах присутствия РУСАЛа с 2017 года. Их участниками становятся не только сотрудники компании, но и обычные горожане, волонтеры. В рамках одноименного грантового конкурса любой желающий может получить до 50 тысяч рублей на озеленение. В частности, по информации пресс-службы ИркАЗа, на средства гранта в Шелехове появилась рябиновая аллея у стадиона «Строитель», Аллея любви в городском парке, «Островок дружбы» возле Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и другие уже полюбившиеся шелеховчанам зеленые уголки.

– Озеленение территории – важное направление экологоохранной деятельности РУСАЛа. Компания заинтересована в том, чтобы города, где живут и работают сотрудники, были чистыми и красивыми. И очень ценно, что все больше людей понимают и поддерживают подобные инициативы, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Планируется, что в течение весенне-летнего сезона на территории Шелехова и Шелеховского района пройдут и другие мероприятия «Зеленой волны» – как в рамках грантового конкурса, так и по инициативе заводчан.