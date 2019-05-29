«Живое общение ничто никогда не заменит». Алексей Николаев о том, почему стоит пойти на конференцию БКС

Конференция по финансовой грамотности от БКС пройдёт в Иркутске 6 июня. Ответы на какие вопросы хотелось бы услышать участникам? Зачем вообще посещать такие мероприятия, когда любую информацию по фондовому рынку можно найти в сети? Об этом порталу SIA.RU рассказал Алексей Николаев – частный инвестор с 13-летним стажем.

– О новой волне кризиса у нас часто начинают говорить на исходе предыдущей, каждый раз усиливая эмоциональный фон до уровня истерии. Тем не менее, начиная с 2013 года, наш рынок вышел на новые высоты. Естественно, на конференции я хотел бы услышать более конкретные факты, указывающие на кризис. Какие отрасли уже входят в состояние «пузыря», а какие могут стать тихой «гаванью»? Насколько глубокой будет коррекция? До каких уровней может уйти рынок? Какие защитные инструменты использовать в этих условиях? Что может стать отправной точкой для начала кризиса? Проще говоря, как в условиях надвигающегося кризиса сохранить, а еще лучше – приумножить то, что было создано?

Меня очень радует, что «БКС» начал проводить такие конференции, где опытные и начинающие инвесторы могли бы напрямую задать вопросы о тенденциях не только местного, но и российского, международного масштаба. Действительно, в сети сейчас предостаточно информации по любому поводу, но живое общение ничто никогда не заменит. Также следует учитывать колоссальный опыт, накопленный «БКС» за 25 лет работы на российском фондовом рынке.Хотелось бы получить информацию из первых уст, ведь ценные знания в наш век – не меньшее богатство, чем материальные блага.

Справка:

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.