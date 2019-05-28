В Сибэкспоцентре настала пора рыбалки, охоты и отдыха

Рыболовы, охотники и люди, которые любят вести активный образ жизни, посетили открытие выставки «Охота. Рыболовство. Отдых». В этом году на мероприятие свою продукцию привезли более сорока компаний. Их направления порадуют гостей разнообразием товара, современными технологиями, дельными советами, эксклюзивностью продукции и многим другим.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Пересыпкин Степан Владимирович:

«Хочу поздравить с открытием 17-й выставки. Эта площадка традиционно стала местом встречи для работников охотничьего хозяйства, для любителей- рыболовов, а также для всех, интересующихся активным отдыхом».Руководитель департамента организации выставок выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Третьякова Наталья Викторовна отметила: «Я надеюсь, что для каждого на нашей выставке найдется что-то новое, интересное и полезное. Для участников появится уникальная возможность продемонстрировать свое мастерство и профессионализм. Посетители смогут познакомиться с новой продукцией и услугами, узнают актуальную информацию, посетят тематические круглые столы. Желаю всем плодотворной работы!».Для гостей выставки подготовлена деловая и развлекательная программа. Так, в первый день мероприятия на сценической площадке развернулось дефиле «Парад мехов», подготовленное ФГБОУ ВО Иркутским ГАУ А.А. Ежевского. Участниками которого стали компании: «Мягкое золото», «Айхал» и «Берлога-38». Демонстрировались изысканные меховые изделия из норки, и других видов пушнины. Такую красоту творят только истинные мастера, посетители были в восторге от чудесного разнообразия красивых, интересных, дорогих и элегантных изделий.

Остальные дни выставки также ожидаются интересные мероприятия – проведение игр «КВН» и «Что? Где? Когда?». Представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организуют Квиз, а ТД «Серебряный ручей» (г. Москва) устроит мастер-класс «Использование современных приманок в рыбной ловле».

В рамках деловой программы в день открытия выставки Министерство лесного комплекса Иркутской области провело круглый стол на тему «Разработка концепции информационного ресурса «Особо охраняемые природные территории регионального значения Иркутской области».

Спикеры рассказали о целях концепции, задачах, а также разделах, в которые входит вся информация об особо охраняемой территории, информация, которая необходимая для организации и отсутствии посещений особо охраняемых природных территорий, информация для организации и осуществлении эколого-рекреационного туризма на границах и другое.

Еще один круглый стол прошел в этот день – «Новое в любительском рыболовстве (принятие Федерального закона от 25.12.20148 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)». Было отмечено, какие ограничения и запреты введены в эксплуатацию, каких правил нужно придерживаться любителям-рыболовам, каковы нормы добычи по определенным разновидностям рыб, вывоз рыбной продукции, орудия, которые не запрещены для подводной охоты, промышленная добыча – специально отведенные места и многое другое.

На стендах участников гости мероприятия смогут найти большой ассортимент принадлежностей для успешной рыбалки: приманки, тирольки, катушки, леску, крючки, грузила, поплавки, снасти, удочки, а также ружья, оптику, патронташ, сумки, ножи, лодки и многое другое. Выставка продлится до 31 мая, успевайте побывать на предстоящих круглых столах и мастер-классах, а также приобрести необходимую продукцию для вашей комфортной и удачной рыбалки и охоты.

Выставка работает с 28 по 30 мая – с 10 до 18 часов,

31 мая – c 10 до 14 часов.