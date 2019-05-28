Какой сценарий развития выберет Иркутская область

Как сделать Иркутскую область процветающим регионом? Каков её инвестиционный потенциал? Ответы на эти вопросы искали участники Sbertalks 4.0, организованного Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Портал SIA.RU записал наиболее яркие видеоцитаты с бизнес-мероприятия.