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Какой сценарий развития выберет Иркутская область

28 мая 2019

Как сделать Иркутскую область процветающим регионом? Каков её инвестиционный потенциал? Ответы на эти вопросы искали участники Sbertalks 4.0, организованного Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Портал SIA.RU записал наиболее яркие видеоцитаты с бизнес-мероприятия.

 

23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организовал бизнес-мероприятие Sbertalks для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса. Sbertalks объединяет бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса, делают первые шаги на этом поприще, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своим опытом как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.

/ СИА /
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Материалы сюжета "Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск":
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Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Какой сценарий развития выберет Иркутская область
«Всё зависит от нас самих». Иркутские предприниматели на Sbertalks рассказали о бизнес-климате в регионе
Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0
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