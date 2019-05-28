Какой сценарий развития выберет Иркутская область

Как сделать Иркутскую область процветающим регионом? Каков её инвестиционный потенциал? Ответы на эти вопросы искали участники Sbertalks 4.0, организованного Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Портал SIA.RU записал наиболее яркие видеоцитаты с бизнес-мероприятия.
23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организовал бизнес-мероприятие Sbertalks для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса. Sbertalks объединяет бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса, делают первые шаги на этом поприще, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своим опытом как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.