Как снизить расходы: 5 советов для иркутских предпринимателей

Индивидуальный предприниматель, АО, ООО или некоммерческая организация? Почему один из первых шагов – выбор формы регистрации для новой фирмы – очень важен для начинающего предпринимателя? Какие существуют легальные способы снижения налогов? Об этом на Sbertalks 4.0 рассказал Артем Лыткин, руководитель компании «Новая Эра Иркутск». Фото: А. Фёдоров

1. Определите организационно-правовую форму бизнеса

Выбор формы регистрации для новой фирмы – один из первых шагов начинающего предпринимателя. И это не пустая формальность. Тщательность в этом деле поможет избежать в будущем множества проблем и расходов. У обществ с ограниченной ответственностью больше возможностей в плане расширения бизнеса. У индивидуальных предпринимателей больше специальных режимов налогообложения, например, упрощенная (6%).«Для чего я вообще говорю об организационно-правовых формах? Да потому что от этого зависит, как вы получаете прибыль. Либо вы получаете прибыль напрямую, либо в качестве дивидендов, распределяющихся по решению общего собрания. Поэтому один из способов снижения налогов – определить правильно организационно-правовую форму. Когда вы выплатили обязательные платежи и налоги, у вас остается прибыль. Вы можете ее либо тратить на себя, либо понести дополнительные расходы».

2. Передавайте непрофильные для вас бизнес-процессы на аутсорсинг

К таким услугам можно отнести клининг, разовые и транспортные услуги. Например, транспортные услуги можно рассматривать как внешние, тогда они будут обходиться дешевле.

«Передача не относящихся к основной деятельности услуг на аутсорсинг позволяет бизнесу снизить внутренние расходы и повысить производительность. Однако не стоит путать аутсорсинг с сервисными службами и технической поддержкой. На аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы инфраструктуры на основе длительного контракта».

3. Применяйте специальные режимы и льготы

Индивидуальные предприниматели могут использовать патентную систему налогообложения. В случае, когда у ИП нет сотрудников, сдача отчетности не предусмотрена. Предприниматель освобождается от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц, а платит в бюджет заранее определенную и неизменную сумму налога за патент.

«Патент – самая распространенная налоговая система, применяется она, к сожалению, только для ИП, но тем не менее позволяет не совершать не нужных налоговых трат и качественно составлять бюджет своего бизнеса».

4. Работайте с налогооблагаемой базой

Комбинирование договоров подряда, договоров поручения и т.д. предполагает исключение из налогооблагаемой базы сумм, которые переводятся агенту на приобретение товаров или услуг. Это позволяет контролировать расходы и приобретать нужные и качественные товары. Необходимо проработать договор и подготовить документацию к отчету по исполнению поручения агента.

«Взамен материальной поддержки с клиентом нужно быть честным: предоставлять качественные услуги и уведомлять о своих действиях. Это лучший способ оптимизации налогообложения, но только в случае, если клиент согласен, а вы не боитесь рисков».

5. Грамотно рассчитайте фонд оплаты труда

Предпринимателям не стоит забывать об использовании договоров гражданско-правового характера и о том, что размер заработной платы не должен быть ниже установленных размеров МРОТ и средней по отрасли зарплаты.

«Зарплату платить надо. Мы не можем выполнять никакие работы, не имея сотрудников. Но при этом не учитывается тот факт, что многие сотрудники могут получать различные формы поощрения: суточные, командировочные т.д».

В завершение своего выступления Артем Лыткин рассказал о последствиях применения черных механизмов снижения налогов: доначислениях, штрафах и даже уголовной ответственности. Также спикер посоветовал пользоваться сервисами Федеральной налоговой службы, чтобы всегда быть в курсе всех изменений и разумно платить налоги.