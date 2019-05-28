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В Связь-Банке стартуют кредитные каникулы

28 мая 2019

28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.

При условии полного погашения перед Банком действующей просроченной задолженности по кредиту накопленные пени взиматься не будут. Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.

Акция продлится до 28 июня 2019 года. 

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация ВЭБ.РФ.

 


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