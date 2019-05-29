Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в финале конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019»

24 мая АТБ принял участие в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2019». Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Азиатско-Тихоокеанский банк стал одним из финалистов, представив жюри конкурса сразу несколько действующих программ для малого и среднего предпринимательства.

- Поддержка среднего и малого предпринимательства является одной из приоритетных задач нашего банка. Дело в том, что АТБ широко представлен в регионах Дальнего Востока и Сибири, где очень развито предпринимательство, начиная от крупных добывающих компаний и заканчивая небольшими предприятиями, магазинами и так далее. И, конечно же, в каждом регионе своя индивидуальная специфика развития бизнеса, свои особенности, запросы и потребности. В соответствии с этим мы разрабатываем программы, которые помогают в развитии всех представленных категорий предпринимательства, - комментирует заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Владимир Новиков.

Стоит отметить, что основная цель конкурса – стимулирование создания качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего предпринимательства. Банки-конкурсанты получают уникальную возможность независимой оценки своих программ со стороны предпринимательского сообщества всех регионов страны. На основе этого каждый участник может оценить запросы и потенциал будущих клиентов и разработать программы таким образом, чтобы они были востребованы со стороны местного предпринимательства.

Кредит «Микро-лайт» от Азиатско-Тихоокеанского банка получил высокую оценку со стороны представителей МСП, благодаря своей льготной ставке, упрощенным условиям получения денежных средств, а также сроку кредитования и гибким возможностям погашения займа.