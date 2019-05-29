ИАЦ «Альпари»: Прогресс России в несырьевым экспорте в 1 квартале 2019 года незаметен

ИАЦ «Альпари» внимательно изучил данные по внешней торговли России за 1 квартал 2019 года. Оборот внешней торговли России упал на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до $175,4 млрд. Падение стало довольно неожиданным. Причинами снижения внешнеторгового оборота РФ стало снижение оборота торговли со странами ближнего зарубежья (на 5%) и слабый рост товарооборота со странами дальнего зарубежья (на 0,5%).

Однако сальдо торгового баланса России по итогам 1 квартала 2019 г. осталось положительным и выросло в годовом выражении почти на 4% до $46,3 млрд. В снижении товарооборота по итогам первых трёх месяцев текущего года основным «виновником» можно назвать даже не ухудшение дипломатических отношений с Украиной, а сокращение товарооборота с Арменией (на 13% в годовом исчислении) и Таджикистаном (на 19,4%). По всей видимости, речь идет о сокращении импорта товаров из этих стран, но не исключено, что во 2 квартале результаты будут лучше. В целом товарооборот России со странами ЕАЭС за 1 квартал текущего года упал на 7,3% в годовом исчислении до $12,4 млрд.

Объем экспорта сырья и товаров из России в 1 квартале 2019 года вырос на 1,4% в годовом выражении до $104,4 млрд, а объем импорта за тот же период, наоборот, упал на 3,1% до $53 млрд.

Прогресс России в несырьевым экспорте в 1 квартале 2019 года был почти незаметен. По ряду видов товаров экспорт из России упал. Например, доля экспорта машиностроительной продукции по сравнению с 1 кварталом 2018 года сократилась до 4,5% с 5,3%. Доля экспорта химической продукции тоже снизилась - с 6,1 до 5,7% в 1 кв. 2019 г.

Значительно вырос в 1 квартале экспорт российских минеральных удобрений, в том числе, калийных удобрений на 53% в годовом исчислении, прочих удобрений - на 11%. Россия поставляет калийные и иные удобрения в основном в дальнее зарубежье, конкурируя с «Беларуськалием».

В торговле между странами ЕАЭС более 80% расчетов за все экспортно-импортные поставки осуществляется в российских рублях. В СНГ более 60% поставок осуществляется за российские рубли. Крупнейшие торговые партнеры России в ЕАЭС - Белоруссия и Казахстан. На их долю приходится почти 93% товарооборота с ЕАЭС. Другие импортеры (в порядке убывания) - это Армения и Кыргызстан. Из-за курса на импортозамещение доля Армении в российском импорте сельскохозяйственной продукции сокращается. С Таджикистаном сокращения импорта у России практически нет, но есть сокращение экспорта по ряду товарных групп, вероятно, потому что Таджикистан накопил долги перед внешними кредиторам и сегодня не является уверенным платежеспособным импортером российской продукции.

В СНГ нашими крупными партнерами, кроме уже упомянутых Белоруссии и Казахстана, являются Украина и Узбекистан.

Крупнейшим торговым партнером России остается Евросоюз, на долю которого приходится 43,5% внешнеторгового оборота РФ, в том числе - на долю Германии 9%, а на долю Нидерландов – 8,2%. Среди отдельных стран лидером по товарообороту с Россией остается Китай, на его долю приходится почти 16% внешнеторгового оборота.

За 1 квартал по сравнению с декабрем 2018 года Россия нарастила товарооборот с Германией, Нидерландами и Китаем. 7,9% товарооборота России приходится на торговлю с Белоруссией, и 4% - на торговлю с Южной Кореей. Крупными торговыми партнерами России также являются Италия, Турция и, как ни странно, США. При этом за 1 квартал товарооборот с Соединенными Штатами у России вырос на 24% в годовом исчислении.

В целом данные не оказали рублю поддержку, несмотря на впечатляющий профицит торгового баланса России. Рубль не укрепляется, потому что Минфин и ЦБ покупают валюту на открытом рынке, это заставляет нервничать валютных трейдеров и перекладываться в валюты развитых стран. В ближайшие дни доллар будет торговаться в диапазоне 64-65 руб., а евро останется в пределах 71,3-72,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»