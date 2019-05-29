Экономия по-русски: старые песни на новый лад

В апреле доля россиян, которым приходится экономить, выросла и вернулась на уровни двухлетней давности. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ромир». Объем россиян, которые вынуждены тщательно следить за своими расходами и экономить, составляет сейчас 83%. Более того, интенсивность экономии тоже увеличилась, причем по всем основным направлениям одновременно.

Прежде всего, россияне экономят на отдыхе, путешествиях и прочем досуге. На втором месте по значимости — экономия на продуктах питания, здесь отметилось 29% населения. Это огромные цифры, если представить себе численность населения России. На третьем — одежда и обувь. Если год назад на походах в рестораны и кафе экономило только 4% населения, то теперь их 15%. Расходы на электронику и гаджеты снизили 11% респондентов, траты на бытовую химию, косметику и парфюмерию — 8%.

Получается, что те бравые заявления, что мы слышим от властей на тему стабильного состояния экономической системы, в реальной жизни не находят отражения. Вялотекущий кризис, может быть, не такой разрушительный для людей и их семей, как быстрый и резкий, но такая ситуация надолго, и это оказывает дополнительное моральное давление. Для того чтобы как-то сбалансировать доходы и расходы, россияне влезают в кредиты. Но это только иллюзия стабильности, на самом деле это ухудшение положения собственными же руками.

Что можно сделать для себя в такой ситуации и при такой конъюнктуре? Стараться откладывать деньги и выбирать интересные предложения для их сохранения, пересмотреть структуру трат, попробовать жить по средствам, как бы неприятно это ни звучало. Вряд ли экономическое положение России станет лучше в ближайшие год-два, основная задача потребителя — позаботиться о своих финансах и не увязнуть в лишних долгах.

Рубль же сегодня чуть отступает в паре с долларом США. Американская валюта торгуется по 64,65 руб., но это просто выравнивание инструмента за счет конъюнктуры. Здесь по-прежнему не происходит ничего примечательного. Евро выглядит неплохо в сравнении с самим собой и балансирует около 72,30 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»