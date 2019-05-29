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Альфа-Банк — «Банк года» по версии BEST.RU

29 мая 2019

Альфа-Банк стал лауреатом ежегодной бизнес-премии Лучшие в России/ BEST.RU в номинации «Банк года». Церемония награждения состоялась 27 мая в Москве. Организатором и учредителем выступил новостной портал Anews.com.

Ежегодная премия публичной активности "Лучшие в России«/Best.ru — уникальное мероприятие для российского делового сообщества, которое отмечает успехи компаний, персон и определяет самые значимые общественные события года в России.

Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии — РА «Эксперт РА» и аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии. На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов.

О премии: Ежегодная бизнес-премия Лучшие в России: Компании, Персоны, Проекты года отмечает успехи Персон, Компаний и Проектов за прошедший год.
Премия существует с 1998 года, с 2014 года права на проведение были переданы новостному порталу Anews.com и тогда-же премия была представлена в обновлённом формате.

Цель и задачи премии:

  • привлечение внимания к компаниям, персонам, наиболее ярко проявившим себя в деле служения общественным, политическим, государственным интересам России
  • определение наиболее значимых общественных событий, повлиявших на развитие страны
  • формирование символа лидерства
  • повышение прозрачности российской экономики, содействие расширению международных контактов, укреплению авторитета бизнес-сообщества в вопросах экономического развития государства
  • формирование позитивного имиджа России и российского бизнеса

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.


/ СИА /
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