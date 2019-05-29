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АКРА повысило рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU)

29 мая 2019

Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU), прогноз «Стабильный». Повышение рейтинга отражает усиление системной значимости банка, серьезное укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки банка со стороны ключевого акционера – Банка России.

Аналитики агентства отметили улучшение качества активов, адекватную позицию банка по капиталу, фондированию и ликвидности, сильную франшизу в сфере кредитования и операционного обслуживания юридических и физических лиц, а также достаточно высокую диверсификацию операционного дохода.

Отдельное внимание уделено успешному завершению полномасштабной плановой трансформации банка и его группы, результатом которой стало присоединение БИНБАНКа, консолидация пенсионных и страховых активов, передача значительного объема проблемных активов группы в Банк непрофильных активов.

Напомним, что в апреле 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на две ступени до уровня ruAA-, а в феврале аналогичное решение было принято международным рейтинговым агентством Moody’s, также поднявшим долгосрочные рейтинги банка «Открытие» на две ступени до уровня Ba2.


/ СИА /
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