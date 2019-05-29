Райффайзенбанк предложил малому бизнесу новый продукт — моментальные бизнес-карты

Райффайзенбанк начинает предоставлять малому бизнесу новый продукт — моментальные бизнес-карты. Заказать такую карту можно удаленно при открытии счета, а получить уже через несколько дней курьерской доставкой вместе с документами для открытия счета.

Клиентам, которые обслуживаются дистанционно, в том числе в городах, где нет отделений Райффайзенбанка, больше не нужно ждать несколько дней после открытия счета, пока банк выпустит карту, и встречаться с курьером повторно для ее получения. Теперь вместе с заявлением на открытие счета для подписания курьер сразу доставит и бизнес-карту.

«Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта. Это непростая задача, особенно в городах, где нет отделений банка. Моментальная выдача бизнес-карты, с одной стороны, экономит время предпринимателя на коммуникацию с банком, с другой стороны, делает наш бизнес более эффективным, благодаря сокращению затрат на отдельную отправку карты», — рассказал Денис Скоков, начальник управления по работе с малым бизнесом.

Чтобы начать совершать покупки, нужно просто активировать полученную карту на сайте банка.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.