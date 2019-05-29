Райффайзенбанк начал предоставлять факторинговые услуги «Северстали»

Райффайзенбанк и компания «Северсталь» заключили договор на оказание услуг факторинга.

Банк успешно профинансировал поставки металлопроката в рамках сделок факторинга без регресса.

«Мы гордимся доверием крупнейшего российского промышленного холдинга. Мы считаем, что инструмент факторинга без регресса лучше других отвечает задачам бизнеса в этом проекте. Он позволяет избежать риска неплатежа со стороны дебиторов, а также пополнить оборотный капитал компании», — прокомментировал руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка Андрей Захаров.

Райффайзенбанк по итогам 2018 года занял 7-еместо по размеру факторингового портфеля среди членов Ассоциации факторинговых компаний России. По данным агентства «Эксперт РА», в прошлом году Райффайзенбанк стал самым быстрорастущим банком на рынке факторинга, показав прирост объемов предоставленного факторингового финансирования на 279%.