Житель Приангарья оплатил 569 тысяч рублей алиментов, чтобы не потерять бизнес

Фото из архива УФССП России по Иркутской области Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сумма задолженности составила 569 тысяч рублей.Так как должник является индивидуальным предпринимателем, а меры принудительного характера в виде обращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах и арест имущества могут негативным образом отразиться на ведении бизнеса, он, не дожидаясь применения к нему мер принудительного характера, оплатил алименты в полном объеме.

