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Житель Приангарья оплатил 569 тысяч рублей алиментов, чтобы не потерять бизнес

29 мая 2019

<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

После развода житель пос. Магистральный Иркутской области пообещал выплачивать алименты на содержание своей дочери и договорился с бывшей женой, чтобы она не предъявляла исполнительный лист о взыскании алиментов судебным приставам. Сначала мужчина добросовестно исполнял свои обязательства, но потом платить алименты перестал, обещая исполнить свой родительский долг позже. В ответ на это бывшая супруга предъявила исполнительный документ в Казачинско-Ленский районный отдел судебных приставов на исполнение. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сумма задолженности составила 569 тысяч рублей.Так как должник является индивидуальным предпринимателем, а меры принудительного характера в виде обращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах и арест имущества могут негативным образом отразиться на ведении бизнеса, он, не дожидаясь применения к нему мер принудительного характера, оплатил алименты в полном объеме. 
    


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