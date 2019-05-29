Житель Приангарья оплатил 569 тысяч рублей алиментов, чтобы не потерять бизнес

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сумма задолженности составила 569 тысяч рублей.Так как должник является индивидуальным предпринимателем, а меры принудительного характера в виде обращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах и арест имущества могут негативным образом отразиться на ведении бизнеса, он, не дожидаясь применения к нему мер принудительного характера, оплатил алименты в полном объеме.
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Житель Приангарья оплатил 569 тысяч рублей алиментов, чтобы не потерять бизнес29 мая 2019
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сумма задолженности составила 569 тысяч рублей.Так как должник является индивидуальным предпринимателем, а меры принудительного характера в виде обращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах и арест имущества могут негативным образом отразиться на ведении бизнеса, он, не дожидаясь применения к нему мер принудительного характера, оплатил алименты в полном объеме.
/ СИА /
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