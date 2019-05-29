Прямые рейсы из Иркутска в Санкт-Петербург открыла авиакомпания S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines с 25 мая 2019 года открыла прямые регулярные рейсы из Иркутска в Санкт-Петербург. Полеты из Иркутска будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Рейс вылетает из Иркутска в 10:15 и приземляется в Санкт-Петербурге в 11:50 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 12:50 и прибывает в Иркутск в 23:35.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320neo, сообщается на сайте S7. Кресла салона этих самолётов оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств. Время в полете составит чуть более шести с половиной часов.