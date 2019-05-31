5 главных трендов российского рынка образовательных услуг

Непрерывное обучение становится актуальной потребностью современного человека. Этот фактор формирует образ рынка университетских образовательных услуг. Основные тенденции развития этого рынка в ближайшем будущем, перспективы выхода отечественных вузов на мировую арену и применение цифровых технологий разбирает Дмитрий Еныгин, доцент кафедры иностранных языков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Факторы влияния

Само понятие рынка университетских образовательных услуг достаточно новое для нашей страны, хоть и является неотъемлемой частью современной экономики в целом. Как следствие, на первый взгляд может показаться, что сегодня формирование всего разнообразия подобных услуг носит хаотичный характер, тем не менее представляется возможным выделить несколько направлений и спрогнозировать их дальнейшее развитие.

На формирование рынка образовательных услуг оказывает влияние ряд факторов:

образовательная политика государства (новое поколение стандартов, обновленные системы мониторинга качества образовательных услуг в государственных учебных заведениях, программа повышения конкурентоспособности вузов Проекта 5-100, Национальная доктрина образования РФ 2025, Федеральная целевая программа развития образования 2020);

спрос на образовательные услуги у населения (рост престижности образования на протяжении жизни, повышение интеллектуального уровня населения страны, необходимость в постоянном повышении профессиональной квалификации в соответствии с требованиями работодателей);

тесная взаимосвязь между образовательными институтами и бизнесом;

современные механизмы, трансформирующие образовательную систему в конструкт, имеющий отличительные черты бизнеса.

Выход из игры

Можно выделить пять основных трендов. Первый из них — слабые игроки постепенно покидают рынок. Налицо тенденция к сокращению числа неэффективных учебных заведений, так как сегодня очень сложно выдержать конкуренцию в данной сфере ввиду государственной политики борьбы за качество образования. Постоянные мониторинги и иные виды проверок постепенно сокращают колоссально возросшее в 1990-е годы число малых вузов. По данным Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки, в 2014–2018 годах лицензии на образовательную деятельность лишились более 50 учреждений высшего образования, а у 125 ее действие было приостановлено до устранения нарушений. В целом это положительный тренд, так как будущее явно за крупными конкурентоспособными университетами-гигантами, которые столетиями нарабатывали свой авторитет и, главное, качество. Подтверждением тому служит ежегодно возрастающий конкурс для поступления в эти вузы.

Цифровизация повсюду

Второй тренд — это неизбежная диджитализация. Сегодня невозможно представить какую-либо сферу жизни, где не было бы различного рода цифровых ресурсов. Сейчас даже магистерскую степень практически любого американского вуза можно получить не выходя из дома. Наибольшее количество онлайн-программ можно найти в Техасском техническом университете (30 магистерских онлайн-программ), Университете Хьюстона (23 онлайн-программы) и Университете Арканзаса (20 онлайн-программ). В целом практически в каждом штате есть базовый крупный университет, который предоставляет такую возможность. Непосредственно после собеседования, регистрации и оплаты студенты получают доступ к личному кабинету на сайте, где они слушают лекции онлайн, выполняют задания, сдают контрольные тесты и зачеты и в итоге получают диплом.

Тренд на цифровизацию начал ярко проявляться и в нашей стране. Уже сейчас есть ряд предлагающих сотни программ образовательных онлайн-платформ, таких как Курсон, Uniweb, Универсариум, Нетология, Лекториум и многие другие. Также у каждого из крупных университетов есть внутренние платформы для онлайн-обучения студентов. Курс на массовое внедрение дистанционных курсов и онлайн-технологий в образовательный процесс будет способствовать тому, что жители отдаленных регионов смогут получать образование в ведущих университетах онлайн. Конечно, в нашей стране не каждый может позволить себе учиться на английском языке в том же американском вузе, но этот тренд открывает прекрасные возможности для дистанционного обучения в отечественных университетах. Однако для того, чтобы организовать собственный учебный процесс в домашних условиях, нужны мотивация и навыки планирования. И нужно учитывать, что пока нет статистических данных о том, как наши работодатели относятся к дипломам, полученным онлайн.

Продвижение на мировом рынке

Третий тренд — развитие международного присутствия. Уже сегодня постоянное сражение за международные рейтинги и аккредитации реализуемых программ приводит к росту качества высшего образования в российских вузах. К тому же возрастают возможности участия наших студентов в международных стажировках, благодаря чему отечественные студенты смогут приобретать за рубежом весомый практический опыт. Плюс этого в том, что, согласно требованиям большинства международных программ стажировок, по их окончании специалист обязан вернуться в родную страну (к примеру, программа Фулбрайта от посольства США, программы DAAD в Германии, программы правительства Японии, Эразмус+, Эразмус 107 и межуниверситетские программы получения двойных дипломов).

За дополнительную плату

Четвертый тренд — это развитие дополнительных коммерческих услуг в государственных вузах. Упомянутые выше тенденции будут требовать развития системы коммерческих образовательных услуг в государственных учебных заведениях. Соответственно, некачественные частные услуги просто исчезнут. Ведь студенту проще будет пойти, например, на компьютерные курсы или курсы изучения английского в свой родной вуз, преподавателей в котором он знает и в качестве работы которых он уверен.

Ориентир на работодателя

Наконец, пятый тренд — развитие тесного сотрудничества отечественных университетов с работодателями, которые, по сути, и являются заказчиками современных образовательных услуг. Например, на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова функционирует 14 базовых кафедр организаций различного уровня и заключено более 50 соглашений о сотрудничестве с работодателями. Все это приведет в будущем к большей практикоориентированности и прикладному характеру программ профессиональной подготовки и переподготовки. Механизм взаимодействия между базовой кафедрой, вузом и студентом позволяет сделать систему профессиональной подготовки непрерывной. Работодатель, сотрудничая с кафедрой, четко определяет ряд ключевых компетенций, актуальных для его сферы; в соответствии с ними составляется перечень дисциплин, из которых студент выбирает, что будет изучать. В итоге такая схема способствует естественному обновлению содержания подготовки будущего специалиста и априори делает его конкурентоспособным на рынке труда.