Как зарабатывают на экотуризме в России и мире

Природоориентированные виды туризма в ряде стран переживают бурное развитие и составляют существенную часть зеленой экономики. Мировые доходы от экологического туризма достигают миллиардов долларов, но успехи России в этом направлении пока скромны. Елена Джанджугазова, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирает проблемы и перспективы развития экотуризма в нашей стране.

На природу

Всемирная туристская организация (UNWTO) определяет экотуризм как туристскую деятельность, приносящую прибыль для сохранения природной среды, а также способствующую повышению уровня жизни местного населения. Экотуризм помогает современному человеку получить приятные, а порой и острые ощущения, приобрести интересные сведения и испытать свои силы, популяризирует отдаленные уголки природы и дает возможность сохранить их. Особенно успешно экотуризм развивается в странах, обладающих значительными природными ресурсами, включая памятники природы, имеющие важное международное и национальное значение.

Вместе с тем экологический туризм — это самый быстрорастущий туристский сегмент в мире. Доходы от программ экологического туризма составляют около 1 млрд долларов в день, а ухудшение экологического состояния планеты дает дополнительный толчок роста, так как люди хотят увидеть редкие и исчезающие памятники природы. За последние 2–3 года фиксируется до 1,5 млрд туристских прибытий, которые обеспечивают 10% мирового ВВП, при этом сегмент экологического туризма составляет 25%, а по данным сервиса TripAdvisor — 30%.

Россия обладает уникальным разнообразием ландшафтов и потому имеет очень хорошие перспективы для развития программ экологического туризма, но пока существенно отстает от целого ряда стран, добившихся высоких показателей посещаемости своих природных объектов. Суммарный показатель годовой посещаемости всех 47 национальных парков России сопоставим с показателями двух-трех национальных парков стран-лидеров: США, Австралии и Кении. Например, американский Йеллоустонский национальный парк в 2017 году посетили 4,1 млн человек, что позволило парку только на входных билетах и сопутствующих товарах заработать 50 млн долларов. Также довольно эффективно функционируют национальные парки Австралии и Кении, особенно показателен пример кенийского национального парка Амбосели, где обитают львы, слоны и другие представители африканской фауны, которых туристы могут увидеть в естественных условиях.

Самая обаятельная и привлекательная

Россия уступает мировым лидерам экотуризма по степени развитости инфраструктуры и качеству управления природными объектами. Вместе с тем наша страна заслуженно считается одной из самых зеленых стран мира, так как на ее территории располагается 20% мировых лесов. По данным UNWTO, Россия с ее огромными природными ресурсами и малонаселенными пространствами входит в пятерку самых привлекательных для экотуризма стран, так как 15% ее территории занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ), среди которых заповедники, национальные и природные парки, заказники и прочее. По данным Ростуризма, в 2017 году посещаемость национальных парков и заповедников достигла 11 млн человек, что по сравнению с мировыми лидерами экотуризма довольно скромный показатель, однако за последние пять лет он вырос почти в два раза. Существенным недостатком организации экологического туризма на территории российских национальных парков является неравномерность посещения. В частности, основная доля посещений приходится только на самые популярные национальные парки.

Наиболее посещаемыми оказались национальные парки, которые первыми появились на экологической карте России: Лосиноостровский, Сочинский, «Приэльбрусье» и другие. Новые парки, созданные в последние 5–7 лет, пока не пользуются большой популярностью. Это происходит по ряду причин, которые сформулированы на основе регулярных экспертных опросов:

плохая транспортная доступность;

отсутствие необходимой инфраструктуры;

низкий уровень сервиса;

высокая цена посещения;

недостаток интересных туристских программ и маршрутов;

слабая информационная поддержка.

Сохранить и увидеть

Совершенно очевидно, что недостаток посетителей ограничивает финансовые возможности парков, так как государственные программы финансирования не могут покрыть все их потребности, часть из которых должны обеспечиваться собственными доходами.

В настоящее время весь совокупный доход от российских особо охраняемых территорий составляет 11,7 млн долларов, что в сотни раз меньше аналогичного показателя в США, Канаде, Австралии и других странах. Так, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в Канаде только прямые налоги от экотуризма составляют 1,7 млрд долларов, что пятикратно превышает государственные расходы на охрану природы.

Для решения социально-экономических проблем ООПТ и прилегающих к ним территорий Минприроды разработало проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», который рассчитан на 2017–2021 годы. Всего для реализации проекта планируется привлечь 10 млрд рублей. Помимо средств федерального бюджета, планируется привлечь средства частных инвесторов, прежде всего, для развития туристической инфраструктуры, что позволит привлекать в 22 пилотных национальных парка не менее 5 млн туристов в год. Предполагается, что реализация подобных национальных зеленых проектов будет способствовать разработке эффективных моделей природопользования и развития экологического туризма.